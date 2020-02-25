В Сочи сгорело трехэтажное здание пансионата

Как писали Юга.ру, 19 февраля в Сочи из горящей многоэтажки эвакуировали 37 человек. В огне погибла пожилая женщина.

Ликвидацией занимался 21 человек и пять спецмашин, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Сообщение о возгорании поступило спасателям 24 февраля в 23:35. Пожар произошел в неэксплуатируемом здании на Сочинском шоссе. По данным «ЧП Сочи» , горел пансионат «Аско». Пламя распространилось на площади 200 кв. метров.

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