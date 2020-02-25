В Сочи сгорело трехэтажное здание пансионата
Краснодарский край Маша Томилина
В Лазаревском районе Сочи в ночь на 25 февраля произошел крупный пожар в нежилом трехэтажном доме
Сообщение о возгорании поступило спасателям 24 февраля в 23:35. Пожар произошел в неэксплуатируемом здании на Сочинском шоссе. По данным «ЧП Сочи», горел пансионат «Аско». Пламя распространилось на площади 200 кв. метров.
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Ликвидацией занимался 21 человек и пять спецмашин, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
В 00:09 пожар был локализован. Полностью потушить огонь удалось к 2:24.
Как писали Юга.ру, 19 февраля в Сочи из горящей многоэтажки эвакуировали 37 человек. В огне погибла пожилая женщина.