На Кубани пенсионер погиб, закурив в постели
Краснодарский край Елена Лободина
В результате пожара в Белореченском районе утром 24 февраля погиб 73-летний мужчина
Инцидент произошел в поселке Южном на улице Центральной, 1. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 7:09. К 7:40 пожар был ликвидирован на площади 45 кв. метров.
«В ходе тушения пожара обнаружено тело хозяина 1946 года рождения. Предварительная причина возгорания — курение в постели», — сообщили в управлении по делам ГО и ЧС Белореченского района.
Как писали Юга.ру, в селе Коноково Успенского района 14 февраля из-за сигареты загорелась постель в частном доме, хозяйка дома погибла.
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