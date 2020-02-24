На Кубани пенсионер погиб, закурив в постели

В результате пожара в Белореченском районе утром 24 февраля погиб 73-летний мужчина

Инцидент произошел в поселке Южном на улице Центральной, 1. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 7:09. К 7:40 пожар был ликвидирован на площади 45 кв. метров.

«В ходе тушения пожара обнаружено тело хозяина 1946 года рождения. Предварительная причина возгорания — курение в постели», — сообщили в управлении по делам ГО и ЧС Белореченского района.