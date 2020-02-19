В Сочи при пожаре в доме погибла пенсионерка, еще 37 человек эвакуировали

Днем 19 февраля в квартире на улице Труда в Сочи произошел пожар, есть погибшая

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 12:43. Пожар начался на пятом этаже жилого дома, площадь возгорания составила 15 кв. метров. Прибывшие на место происшествия пожарные эвакуировали жильцов дома — всего 37 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В тушении задействовали шесть единиц техники и 22 человека личного состава МЧС России. В 13:00 пожар потушили. На месте нашли тело 78-летней местной жительницы, добавили в СУ СК России по Краснодарскому краю. Сейчас в квартире работает следователь, устанавливаются причины возгорания.

Как писали Юга.ру, в январе в Сочи из-за пожара в общежитии эвакуировали 30 человек, спасли еще 19 жителей дома.