В Краснодаре мужчина погиб, выпав из окна

В Краснодаре выясняют обстоятельства гибели мужчины после падения из окна 23 февраля

Инцидент произошел около 15:00 на улице Ставропольской, 183/1. С 13 этажа многоквартирного дома выпал 39-летний мужчина. От полученных травм он скончался на месте.

Следователи проводят по факту произошедшего доследственную проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза, обстоятельства ЧП выясняются, сообщили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.