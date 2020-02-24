В Краснодаре мужчина погиб, выпав из окна
Краснодарский край Елена Лободина
В Краснодаре выясняют обстоятельства гибели мужчины после падения из окна 23 февраля
Инцидент произошел около 15:00 на улице Ставропольской, 183/1. С 13 этажа многоквартирного дома выпал 39-летний мужчина. От полученных травм он скончался на месте.
Следователи проводят по факту произошедшего доследственную проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза, обстоятельства ЧП выясняются, сообщили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.
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