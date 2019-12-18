В Краснодаре 15-летняя девочка погибла, выпав из окна

Краснодарский край

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В Краснодаре вечером 17 декабря насмерть разбилась местная жительница

О том, что 15-летняя девочка выпала из окна и погибла, 18 декабря написали в соцсетях. По данным телеграм-канала «Телетайп Краснодара», инцидент произошел в ЖК «Казанский» на улице Марины Цветаевой.

Следственные органы проводят проверку по факту случившегося.

«По факту гибели местной жительницы проводится доследственная проверка, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. По окончании проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 13 декабря, выпав из окна многоэтажки, погиб 13-летний мальчик.

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