В Краснодаре 15-летняя девочка погибла, выпав из окна

О том, что 15-летняя девочка выпала из окна и погибла, 18 декабря написали в соцсетях. По данным телеграм-канала «Телетайп Краснодара», инцидент произошел в ЖК «Казанский» на улице Марины Цветаевой.

Следственные органы проводят проверку по факту случившегося.

«По факту гибели местной жительницы проводится доследственная проверка, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. По окончании проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 13 декабря, выпав из окна многоэтажки, погиб 13-летний мальчик.