В Краснодаре мужчина погиб, выпав с высоты 11-го этажа

Краснодарский край

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Ночью 10 января в Юбилейном микрорайоне Краснодара разбился 30-летний мужчина

О произошедшем рассказали очевидцы. В соцсетях 10 января опубликовали видео, на котором женщина плачет над телом, лежащим возле подъезда дома.

По данным в паблике «Телетайп Краснодар», мужчина выпал из окна дома № 7 на Рождественской Набережной. Ему было 30 лет и он жил в квартире вместе с матерью. Незадолго до случившегося ему поступил звонок на мобильный телефон.

В следственном комитете подтвердили информацию о гибели мужчины.

«По факту смерти организована проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего, будет проведена судебно-медицинская экспертиза», — сообщили в пресс-службе СК.

Как писали Юга.ру, 18 декабря в Краснодаре 15-летняя девочка погибла, выпав из окна.

Краснодар Следственный комитет смерть

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