В Краснодаре мужчина погиб, выпав с высоты 11-го этажа
Ночью 10 января в Юбилейном микрорайоне Краснодара разбился 30-летний мужчина
О произошедшем рассказали очевидцы. В соцсетях 10 января опубликовали видео, на котором женщина плачет над телом, лежащим возле подъезда дома.
По данным в паблике «Телетайп Краснодар», мужчина выпал из окна дома № 7 на Рождественской Набережной. Ему было 30 лет и он жил в квартире вместе с матерью. Незадолго до случившегося ему поступил звонок на мобильный телефон.
В следственном комитете подтвердили информацию о гибели мужчины.
«По факту смерти организована проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего, будет проведена судебно-медицинская экспертиза», — сообщили в пресс-службе СК.
Как писали Юга.ру, 18 декабря в Краснодаре 15-летняя девочка погибла, выпав из окна.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.