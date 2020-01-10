В Краснодаре мужчина погиб, выпав с высоты 11-го этажа

О произошедшем рассказали очевидцы. В соцсетях 10 января опубликовали видео, на котором женщина плачет над телом, лежащим возле подъезда дома.

По данным в паблике «Телетайп Краснодар», мужчина выпал из окна дома № 7 на Рождественской Набережной. Ему было 30 лет и он жил в квартире вместе с матерью. Незадолго до случившегося ему поступил звонок на мобильный телефон.

В следственном комитете подтвердили информацию о гибели мужчины.

«По факту смерти организована проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего, будет проведена судебно-медицинская экспертиза», — сообщили в пресс-службе СК.