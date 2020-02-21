В российских регионах могут снизить штрафы для юридических лиц в два раза

Проект нового КоАП предусматривает снижение штрафов для юрлиц в регионах с 1 млн до 500 тыс. рублей. Об этом 21 февраля рассказали в Минюсте

В пресс-службе Министерства юстиции России сообщили RT, что в проекте нового кодекса об административных правонарушениях предлагается пересмотреть размер штрафов для юрлиц.

Сейчас предельный размер административного штрафа составляет для граждан 5 тыс. рублей, для должностных лиц — 50 тыс. рублей, для юридических лиц — 1 млн рублей.

Проект предлагает сохранить размер штрафа для граждан и должностных лиц. Однако для юридических лиц его предлагают снизить вдвое — до 500 тыс. рублей. Норма касается правонарушений, предусмотренных региональными законами (за исключением городов федерального значения).