В российских регионах могут снизить штрафы для юридических лиц в два раза

Краснодарский край, Вся Россия

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Проект нового КоАП предусматривает снижение штрафов для юрлиц в регионах с 1 млн до 500 тыс. рублей. Об этом 21 февраля рассказали в Минюсте

В пресс-службе Министерства юстиции России сообщили RT, что в проекте нового кодекса об административных правонарушениях предлагается пересмотреть размер штрафов для юрлиц.

Сейчас предельный размер административного штрафа составляет для граждан 5 тыс. рублей, для должностных лиц — 50 тыс. рублей, для юридических лиц — 1 млн рублей.

Проект предлагает сохранить размер штрафа для граждан и должностных лиц. Однако для юридических лиц его предлагают снизить вдвое — до 500 тыс. рублей. Норма касается правонарушений, предусмотренных региональными законами (за исключением городов федерального значения).

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Напомним, 23 марта 2019 года на заседании правительства бывший премьер Дмитрий Медведев назвал КоАП громоздким и сложным и заявил, что на него «невозможно уже смотреть без слез», и призвал «причесать» все составы административных правонарушений. Новую концепцию Кодекса представили в правительстве 1 июня.

Публичное обсуждение проекта нового КоАП продолжается.

Министерство юстиции РФ

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