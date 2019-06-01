В кабмине представили новую концепцию КоАП
Новую концепцию Кодекса об административных правонарушениях РФ разработали и представили в правительстве
Проект подготовила рабочая группа под руководством вице-премьера Константина Чуйченко по поручению главы кабмина Дмитрия Медведева, передает «Интерфакс».
На заседании правительства 23 марта Медведев назвал КоАП громоздким и сложным и заявил, что на него «невозможно уже смотреть без слез». Он призвал «причесать» все составы административных правонарушений и поручил до 1 июня подготовить концепцию нового КоАП «с целью актуализации и систематизации правового регулирования в области административной ответственности».
Как пишет «Парламентская газета», в КоАП может появиться понятие «грубые правонарушения», возможность освобождения от административного наказания, а также его отсрочка и замена одного наказания другим. Новая концепция КоАП исключает одновременное привлечение юрлица и его работника к административной ответственности за одни и те же действия, детализирует права и обязанности участников процесса, дополнительные гарантии для подсудимых.
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