В кабмине представили новую концепцию КоАП

Проект подготовила рабочая группа под руководством вице-премьера Константина Чуйченко по поручению главы кабмина Дмитрия Медведева, передает «Интерфакс».

На заседании правительства 23 марта Медведев назвал КоАП громоздким и сложным и заявил, что на него «невозможно уже смотреть без слез». Он призвал «причесать» все составы административных правонарушений и поручил до 1 июня подготовить концепцию нового КоАП «с целью актуализации и систематизации правового регулирования в области административной ответственности».

Как пишет «Парламентская газета», в КоАП может появиться понятие «грубые правонарушения», возможность освобождения от административного наказания, а также его отсрочка и замена одного наказания другим. Новая концепция КоАП исключает одновременное привлечение юрлица и его работника к административной ответственности за одни и те же действия, детализирует права и обязанности участников процесса, дополнительные гарантии для подсудимых.