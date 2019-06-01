В кабмине представили новую концепцию КоАП

Вся Россия

Распечатать

Новую концепцию Кодекса об административных правонарушениях РФ разработали и представили в правительстве

Проект подготовила рабочая группа под руководством вице-премьера Константина Чуйченко по поручению главы кабмина Дмитрия Медведева, передает «Интерфакс».

На заседании правительства 23 марта Медведев назвал КоАП громоздким и сложным и заявил, что на него «невозможно уже смотреть без слез». Он призвал «причесать» все составы административных правонарушений и поручил до 1 июня подготовить концепцию нового КоАП «с целью актуализации и систематизации правового регулирования в области административной ответственности». 

Как пишет «Парламентская газета», в КоАП может появиться понятие «грубые правонарушения», возможность освобождения от административного наказания, а также его отсрочка и замена одного наказания другим. Новая концепция КоАП исключает одновременное привлечение юрлица и его работника к административной ответственности за одни и те же действия, детализирует права и обязанности участников процесса, дополнительные гарантии для подсудимых.

Дмитрий Медведев Законодательство Правительство
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Под Краснодаром пассажирский поезд столкнулся с грузовиком
В Ростове застрелили помощника депутата ЗСК
Прихожане сообщили об аресте старообрядческого храма в Сочи
Дети летом смогут бесплатно смотреть кино на Кубани
В кабмине представили новую концепцию КоАП
На Кубани в ДТП с вахтовым автобусом из-за пьяного водителя пострадали восемь человек

Лента новостей

Статьи

Чем заняться в парках «Краснодар», «Городской сад» и в «Немецкой деревне»

Статьи

Фестиваль батутов и праздник мороженого

Куда пойти с детьми 1-2 июня в Краснодаре

Статьи Партнерский

Теплицы, кирпичный завод, питомник, арт-проект

Как прошел третий инвестиционный форум Тбилисского района

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале