Оплати штраф сразу и получи скидку в 50%. Минюст хочет увеличить количество статей в КоАП со «скидкой»
В пресс-службе Министерства юстиции России 4 февраля рассказали, что 60% нарушений по статьям нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) можно будет оплатить со скидкой в 50%
На портале проектов нормативных правовых актов 31 января опубликовали проекты Кодекса об административных правонарушениях и Процессуального кодекса РФ об административных правонарушениях, которые должны прийти на смену действующему КоАП. Предполагается, что новый кодекс вступит в силу 1 января 2021 года.
Читайте также:
Проект нового КоАП предусматривает 1 тыс. 666 составов правонарушений. При этом на все статьи, кроме грубых правонарушений и нарушений в области дорожного движения, предлагается ввести скидку в 50% при своевременной оплате, сообщил телеканал «360».
«Таким образом, особый порядок уплаты административного штрафа в размере половины суммы наложенного административного штрафа распространится более чем на 1 тыс. проектируемых составов», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Минюста.
Руководитель политической экспертной группы Константин Калачев прокомментировал RT нововвдения. По его мнению, «щадящие меры всегда лучше».
Читайте также:
«Логично, с одной стороны, говорить о неотвратимости наказаний, предполагая, что Россия — правовое государство, в котором все предписания соблюдаются, а с другой — не пускать людей по миру. Соответственно, предоставление скидки в размере 50% на оплату штрафов по 60% статей можно только приветствовать», — рассудил Калачев.
В действующем КоАП штрафы со скидкой в 50% можно оплатить только за нарушение правил дорожного движения, и то не во всех случаях. На данный момент правонарушители могут оплатить со скидкой только 124 состава административных правонарушений из более 1,8 тысяч (то есть около 7%).
Как писали Юга.ру, в обновленный КоАП также предложили внести поправки, разрешающие отправлять на принудительное лечение пьяных нарушителей. Согласно законопроекту суды смогут направлять на обязательное лечение водителей, которые неоднократно нарушали ПДД в нетрезвом виде. Такую же норму планируют применять к тем, кто распивал спиртное в общественных местах, где это запрещено.
Читайте также
Из-за коронавируса в аптеках подорожали маски и некоторые лекарства
В Госдуме собрались бороться с этим
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.