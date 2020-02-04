Оплати штраф сразу и получи скидку в 50%. Минюст хочет увеличить количество статей в КоАП со «скидкой»

В пресс-службе Министерства юстиции России 4 февраля рассказали, что 60% нарушений по статьям нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) можно будет оплатить со скидкой в 50%

На портале проектов нормативных правовых актов 31 января опубликовали проекты Кодекса об административных правонарушениях и Процессуального кодекса РФ об административных правонарушениях, которые должны прийти на смену действующему КоАП. Предполагается, что новый кодекс вступит в силу 1 января 2021 года.

Проект нового КоАП предусматривает 1 тыс. 666 составов правонарушений. При этом на все статьи, кроме грубых правонарушений и нарушений в области дорожного движения, предлагается ввести скидку в 50% при своевременной оплате, сообщил телеканал «360».

«Таким образом, особый порядок уплаты административного штрафа в размере половины суммы наложенного административного штрафа распространится более чем на 1 тыс. проектируемых составов», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Минюста.

Руководитель политической экспертной группы Константин Калачев прокомментировал RT нововвдения. По его мнению, «щадящие меры всегда лучше».