В России на четверть подорожали на лекарства - «Известия»

Эксперты 21 февраля сообщили, что аптеках России выросли цены на лекарства в 2019 году

Как рассказали «Известиям» в маркетинговом агентстве DSM Group, по итогам прошлого года наценки на медицинские препараты в стране выросли в среднем на 24,6%.

Так, в 2016 году аптечные наценки составили 25,8% от конечной стоимости лекарства, но в 2017-2018 годах этот показатель стал снижаться. А в 2019 году произошел рост наценок почти на четверть.

По данным аналитиков, больше всего выросли цены на средства для ухода за кожей (29,7%), противопаразитарные лекарства (28,1%) и лекарства от простуды (27%).

Всего в 2019 году в России было продано лекарств на сумму более 1 трлн рублей, что на 3% больше, чем в 2018 году, добавил RT.

Тем не менее, как подчеркнул член совета Гильдии маркетологов Николас Коро, по сравнению с другими товарами массового потребления, наценки на лекарства одни из самых низких в стране.