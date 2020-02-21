В России на четверть подорожали на лекарства - «Известия»

Краснодарский край, Вся Россия

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Эксперты 21 февраля сообщили, что аптеках России выросли цены на лекарства в 2019 году

Как рассказали «Известиям» в маркетинговом агентстве DSM Group, по итогам прошлого года наценки на медицинские препараты в стране выросли в среднем на 24,6%.

Так, в 2016 году аптечные наценки составили 25,8% от конечной стоимости лекарства, но в 2017-2018 годах этот показатель стал снижаться. А в 2019 году произошел рост наценок почти на четверть.

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По данным аналитиков, больше всего выросли цены на средства для ухода за кожей (29,7%), противопаразитарные лекарства (28,1%) и лекарства от простуды (27%).

Всего в 2019 году в России было продано лекарств на сумму более 1 трлн рублей, что на 3% больше, чем в 2018 году, добавил RT.

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Тем не менее, как подчеркнул член совета Гильдии маркетологов Николас Коро, по сравнению с другими товарами массового потребления, наценки на лекарства одни из самых низких в стране.

Как писали Юга.ру, в 2020 году из-за угрозы коронавируса россияне стали массово скупать в аптеках противовирусные препараты и медицинские маски. Спрос на них вырос в 3,6 и 4,3 раза соответственно. Из-за ажиотажа некоторые аптеки повысили цены на лекарства и маски. Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с инициативой о запрете завышения в аптеках в период распространения опасных заболеваний.

Здравоохранение Медицина Цены

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