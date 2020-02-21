Журналисты юга РФ представили на конкурс «Вместе в цифровое будущее» более 300 работ

Партнерский Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Северная Осетия, Ставропольский край, Ростовская область, Чечня, Южная Осетия

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На IX конкурс «Вместе в цифровое будущее» подано более 300 материалов от журналистов и блогеров Южного и Северо-Кавказского федеральных округов

Конкурс проводят «Ростелеком» совместно с корпорацией NEC — АО «НЭК Нева Коммуникационные Системы». Трехсотой работой стала статья «Что в черном ящике?» журналиста из Северной Осетии Мадины Макоевой. Это рассказ о молодых ученых из Северо-Осетинского госуниверситета, работающих над запуском кластера, который войдет в структуру Объединенного института ядерных исследований и станет частью коллайдера NICA. По словам Мадины Макоевой, участие в конкурсе — отличная возможность проверить свои навыки и посмотреть на работу коллег.

Мадина Макоева

Мадина Макоева

«В конкурсе для журналистского сообщества от “Ростелекома” можно рассказывать о перспективах общества, которых не было бы без стремительного развития средств связи. Цифровизация заставляет журналистов все чаще обращаться к темам, так или иначе связанным с новыми возможностями. Я, к примеру, открыла для себя тему интернета вещей. И даже если в своих публикациях мы не затрагиваем тему развития интернета в регионе, мы понимаем, что без качественных услуг телеком-операторов нельзя говорить о развитии образования или медицины. Все взаимосвязано и в итоге работает на улучшение качества жизни людей», — поделилась Мадина.

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«Нас радует активное внимание журналистов к цифровизации. Мы видим прогресс и в качестве публикаций, и разнообразии тем. Меняется и сам конкурс: в этом году мы расширили количество номинаций. Новые технологии — темы зачастую не совсем простые для осмысления. И именно журналисты адаптируют их для массового понимания, помогают обществу более полно и эффективно интегрировать в повседневную жизнь», — отметил директор департамента внешних коммуникаций Макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» Вячеслав Плеханов.

Победители регионального этапа конкурса в каждой из четырех основных и трех специальных номинаций попадут в финал федерального этапа. А лучшие по версии экспертов телеком-рынка и медийного сообщества поедут осенью 2020-го в Японию в штаб-квартиру компании NEC.

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