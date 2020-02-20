В Сочи откроют новый мемориальный комплекс с Вечным огнем и военной техникой

Краснодарский край

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В Сочи в 2020 году появится новый мемориальный комплекс, посвященный Победе в Великой Отечественной войне. Его возведут в парке 50-летия Победы в Хосте

Мемориал появится на улице Железнодорожной. На месте планируют установить военную технику и гранитную плиту. На ней выбьют имена ветеранов, живших в Хосте. У новой стелы зажгут Вечный огонь.

Мемориальный комплекс позволит вмещать несколько тыс. человек. Открыть его планируют в 2020 году, сообщили порталу Юга.ру пресс-службе городской мэрии 20 февраля.

Как писали Юга.ру, в 2019 году курорту предложили присвоить звание «Город воинской славы». Кроме того, к 75-летию Победы в Сочи откроют экскурсионные маршруты по бывшим военным госпиталям. Известно, что во время войны тут работала крупнейшая госпитальная база юга России. Там прошли лечение и реабилитацию около 400 тыс. раненых солдат и офицеров. 

Великая Отечественная война День Победы Сочи

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