В Краснодаре на улице пьяный приезжий устроил стрельбу из карабина и врезался на машине в водовоз, пытаясь скрыться
В Юбилейном микрорайоне Краснодара 30 декабря задержали мужчину, который стрелял из охотничьего карабина на улице и устроил ДТП
Инцидент произошел около полудня. Очевидцы сообщили в полицию, что мужчина стреляет в воздух на аллее на проспекте Чекистов.
К месту происшествия прибыли полицейские. Увидев их, мужчина сел в Mercedes и попытался скрыться, но столкнулся с КамАЗом. Его задержали.
Нарушителем оказался 34-летний уроженец Калужской области. Выяснилось, что он пьян. В машине мужчины нашли предметы, похожие на охотничий карабин «Сайга» и два травматических пистолета. Их направили на экспертизу.
Полицейским задержанный объяснил, что стрельбой встречал предстоящие новогодние праздники.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о хулиганстве и незаконном обороте оружия, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
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Нетрезвый приезжий устроил стрельбу в Юбилейном мкр, отмечая Новый год. Да, заранее. . Это произошло сегодня около полудня на аллее на проспекте Чекистов. 34-летний уроженец Калужской области, передвигавшийся на «Мерседесе» с московскими номерами, начал палить в воздух. . Приехала полиция. И мужчина решил скрыться, но получилось у него не очень - из-за своего состояния мужчина ехать прямо не мог и зацепил грузовик. Так его и повязали. . - Братаны, - сказал полицейским мужчина. – Ну вы чо на самом деле. Новый год, праздник, отметить хотел, отпустите! . Но нет. В салоне «Мерседеса» обнаружили и изъяли карабин «Сайга» и два травмата. Стрелок сейчас в участке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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