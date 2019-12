В Краснодаре на улице пьяный приезжий устроил стрельбу из карабина и врезался на машине в водовоз, пытаясь скрыться

View this post on Instagram

Нетрезвый приезжий устроил стрельбу в Юбилейном мкр, отмечая Новый год. Да, заранее. . Это произошло сегодня около полудня на аллее на проспекте Чекистов. 34-летний уроженец Калужской области, передвигавшийся на «Мерседесе» с московскими номерами, начал палить в воздух. . Приехала полиция. И мужчина решил скрыться, но получилось у него не очень - из-за своего состояния мужчина ехать прямо не мог и зацепил грузовик. Так его и повязали. . - Братаны, - сказал полицейским мужчина. – Ну вы чо на самом деле. Новый год, праздник, отметить хотел, отпустите! . Но нет. В салоне «Мерседеса» обнаружили и изъяли карабин «Сайга» и два травмата. Стрелок сейчас в участке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.