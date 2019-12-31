В Краснодаре на улице пьяный приезжий устроил стрельбу из карабина и врезался на машине в водовоз, пытаясь скрыться

В Юбилейном микрорайоне Краснодара 30 декабря задержали мужчину, который стрелял из охотничьего карабина на улице и устроил ДТП

Инцидент произошел около полудня. Очевидцы сообщили в полицию, что мужчина стреляет в воздух на аллее на проспекте Чекистов.

К месту происшествия прибыли полицейские. Увидев их, мужчина сел в Mercedes и попытался скрыться, но столкнулся с КамАЗом. Его задержали.

Нарушителем оказался 34-летний уроженец Калужской области. Выяснилось, что он пьян. В машине мужчины нашли предметы, похожие на охотничий карабин «Сайга» и два травматических пистолета. Их направили на экспертизу.

Полицейским задержанный объяснил, что стрельбой встречал предстоящие новогодние праздники.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о хулиганстве и незаконном обороте оружия, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.