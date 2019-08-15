Звание «Город воинской славы» предложили присвоить Сочи

Каким населенным пунктам присваивают звание «Город воинской славы»? В мае 2006 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о присвоении городам таких званий. Этот статус получают российские города, в которых или рядом с которыми во время ожесточенных сражений жители проявили мужество, стойкость и массовый героизм. Звание могут получить города-герои. Всего в России 45 городов воинской славы, среди них два в Краснодарском крае: с 2008 года — Туапсе , с 2011-го — Анапа . Также городами воинской славы предлагали сделать Краснодар , Горячий Ключ и Темрюк .

В городах воинской славы устанавливают стелу с изображением герба муниципалитета и текстом указа президента о присвоении этого звания. Также там проводят публичные мероприятия и салюты в День защитника Отечества, День Победы и День города.

Звание «Город воинской славы» присваивает президент по ходатайству законодательного и высшего исполнительного органов региона, на территории которого находится город. Администрация города должна провести общественные слушания.

Почему захотели присвоить звание Сочи? Из Сочи на фронт ушли более 18,7 тыс. человек, каждый четвертый из них не вернулся. Звания Герой Советского Союза удостоены 17 сочинцев, 9 из них — посмертно.

С августа по декабрь 1942 года на перевалах Главного Кавказского хребта в районе горных массивов Псеашхо и Аишхо проходили крупные сражения Великой Отечественной войны. Военные 20-й горно-стрелковой дивизии не дали прорвать фашистам линию обороны.

Кроме того, в Сочи во время войны работала крупнейшая госпитальная база юга России. Там прошли лечение и реабилитацию около 400 тыс. раненых солдат и офицеров. Последний госпиталь закрыли в 1947 году.

Как проголосовать? Голосование о присвоении звания «Город воинской славы» стартует 15 августа на сайте администрации Сочи в разделе «Важная информация/Полезные ссылки». Оно продлится до 14 октября. Свои предложения по этому вопросу могут высказать все желающие граждане от 18 лет. Также можно направлять письменные сообщения на электронную почту dag@sochiadm.ru, сообщили в пресс-службе администрации Сочи.



