Звание «Город воинской славы» предложили присвоить Сочи

Краснодарский край

Распечатать

Общественники Сочи в августе предложили присвоить курорту звание «Город воинской славы»

С такой инициативой выступили представители сочинского отделения «Российского военно-исторического общества». Администрация Сочи планирует провести голосование.

Каким населенным пунктам присваивают звание «Город воинской славы»? В мае 2006 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о присвоении городам таких званий. Этот статус получают российские города, в которых или рядом с которыми во время ожесточенных сражений жители проявили мужество, стойкость и массовый героизм. Звание могут получить города-герои. Всего в России 45 городов воинской славы, среди них два в Краснодарском крае: с 2008 года — Туапсе, с 2011-го — Анапа. Также городами воинской славы предлагали сделать Краснодар, Горячий Ключ и Темрюк.

Читайте также:

В городах воинской славы устанавливают стелу с изображением герба муниципалитета и текстом указа президента о присвоении этого звания. Также там проводят публичные мероприятия и салюты в День защитника Отечества, День Победы и День города.

Звание «Город воинской славы» присваивает президент по ходатайству законодательного и высшего исполнительного органов региона, на территории которого находится город. Администрация города должна провести общественные слушания.

Почему захотели присвоить звание Сочи? Из Сочи на фронт ушли более 18,7 тыс. человек, каждый четвертый из них не вернулся. Звания Герой Советского Союза удостоены 17 сочинцев, 9 из них — посмертно.

С августа по декабрь 1942 года на перевалах Главного Кавказского хребта в районе горных массивов Псеашхо и Аишхо проходили крупные сражения Великой Отечественной войны. Военные 20-й горно-стрелковой дивизии не дали прорвать фашистам линию обороны.

Кроме того, в Сочи во время войны работала крупнейшая госпитальная база юга России. Там прошли лечение и реабилитацию около 400 тыс. раненых солдат и офицеров. Последний госпиталь закрыли в 1947 году.

Как проголосовать? Голосование о присвоении звания «Город воинской славы» стартует 15 августа на сайте администрации Сочи в разделе «Важная информация/Полезные ссылки». Оно продлится до 14 октября. Свои предложения по этому вопросу могут высказать все желающие граждане от 18 лет. Также можно направлять письменные сообщения на электронную почту dag@sochiadm.ru, сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Великая Отечественная война История Сочи

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Сочи 16-летняя девушка зарезала брата своего парня
Стали известны подробности ЧП с самолетом Москва — Симферополь, который экстренно сел в поле
В Азовское море унесло гидроцикл, который зацепился за кайтсерф
Звание «Город воинской славы» предложили присвоить Сочи
Три человека погибли и один пострадал в перевернувшейся машине в Славянском районе
Из-за загоревшегося двигателя пилот посадил в поле самолет, летевший из Москвы в Симферополь

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале