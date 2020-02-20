В аэропорту Краснодара улучшилась погода и восемь задержанных рейсов скоро улетят

Утром из-за тумана из краснодарского аэропорта не смог вылететь самолет в Москву, а еще два судна отправили на запасные аэродромы Анапы и Сочи. К обеду на вылет задержали восемь рейсов: «Аэрофлот», «Победа», S7 Airlines в Москву, «Азимут» в Санкт-Петербург и Ярославль и «Ямал» в Надым. Кроме того, еще один самлет авиакомпании «Азимут» из Нижнекамска отправили в Ростов-на-Дону.

К 12:30 в пресс-службе аэропорта порталу Юга.ру рассказали, что погодные условия нормализовались и аэродром приступил к обслуживанию рейсов. С пассажирами работают представители авиакомпаний, в аэропорту привлекли дополнительный персонал.

Напомним, в Краснодарском крае 20 и 21 февраля ожидается теплая погода и небольшие осадки.