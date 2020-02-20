В аэропорту Краснодара улучшилась погода и восемь задержанных рейсов скоро улетят

Краснодарский край

Распечатать

В аэропорту Краснодара днем 20 февраля начали обслуживать рейсы после улучшения погоды

Утром из-за тумана из краснодарского аэропорта не смог вылететь самолет в Москву, а еще два судна отправили на запасные аэродромы Анапы и Сочи. К обеду на вылет задержали восемь рейсов: «Аэрофлот», «Победа», S7 Airlines в Москву, «Азимут» в Санкт-Петербург и Ярославль и «Ямал» в Надым. Кроме того, еще один самлет авиакомпании «Азимут» из Нижнекамска отправили в Ростов-на-Дону.

К 12:30 в пресс-службе аэропорта порталу Юга.ру рассказали, что погодные условия нормализовались и аэродром приступил к обслуживанию рейсов. С пассажирами работают представители авиакомпаний, в аэропорту привлекли дополнительный персонал.

Напомним, в Краснодарском крае 20 и 21 февраля ожидается теплая погода и небольшие осадки.

Авиация Аэропорты Краснодар Погода

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Восемь криков тревожных птиц будут отпугивать пернатых в аэропорту Сочи
В аэропорту Краснодара улучшилась погода и восемь задержанных рейсов скоро улетят
В Новороссийске без вести пропал 16-летний парень
На Кубани школьный автобус попал в ДТП, есть пострадавшие
В Сочи водитель погиб после того, как его машина врезалась в стоящий грузовик
Крымские ученые беспокоятся из-за уменьшения численности афалин в Черном море

Лента новостей

Реклама на портале