На Кубани в конце рабочей недели будет тепло, но уже не так сухо

в Краснодарском крае 20 и 21 февраля ожидается теплая погода и небольшие осадки

В Краснодаре ночью с 19 на 20 февраля ожидается +1…-1 °С, днем 9-11 °С.

20 февраля, по данным краевого гидрометцентра, в регионе преимущественно без осадков. Ночью температура опустится до +3…-2 °С, местами в восточной половине края до -4…-6 °С. Днем столбики термометров будут держаться на отметках 5-10 °С, в некоторых районах до 13 °С. На участке от Анапы до Геленджика местами порывы 12-17 м/с, в районе Новороссийска порывы 20-23 м/с.

21 февраля местами прогнозируют дождь, в предгорных районах мокрый снег. Ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…-1 °С, в восточной половине местами -2…-4 °С. Днем 5-10 °С, в отдельных районах до 12 °С. На участке Анапа — Геленджик порывы ветра достигнут 12-14 м/с.