В аэропорту Краснодара из-за тумана произошли задержки

По состоянию на 7:30 на вылет задержали рейс авиакомпании «Аэрофлот» в Москву. Кроме того, самолеты авиакомпаний «Россия» и «Азимут» из Санкт-Петербурга и Уфы в Краснодар перенаправили на запасные аэродромы в Анапу и Сочи. С пассажирами работают представители авиакомпаний, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе аэропорта.