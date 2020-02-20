В аэропорту Краснодара из-за тумана произошли задержки

Краснодарский край

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Международный аэропорт Краснодара утром 20 февраля не смог принять два самолета

По состоянию на 7:30 на вылет задержали рейс авиакомпании «Аэрофлот» в Москву. Кроме того, самолеты авиакомпаний «Россия» и «Азимут» из Санкт-Петербурга и Уфы в Краснодар перенаправили на запасные аэродромы в Анапу и Сочи. С пассажирами работают представители авиакомпаний, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе аэропорта.

Напомним, в Краснодарском крае 20 и 21 февраля ожидается теплая погода и небольшие осадки.

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