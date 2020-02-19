Путин согласился, что трудно прожить на 10 тыс. рублей

Президент Владимир Путин ответил на вопрос жительницы Петербурга о том, как прожить на 10 тыс. 800 рублей в месяц

Одна из женщин обратилась к Путину с вопросом, как можно прожить на 10 тыс. 800 рублей в месяц.

19 февраля он возложил цветы к могиле бывшего мэра города Анатолия Собчака, а после этого пообщался с горожанами.

«Не только у меня. Есть гораздо более высокие зарплаты. У президента не самая высокая зарплата», — цитирует Путина RT.

Собеседница также пожаловалась, что на установленный государством прожиточный минимум нельзя купить продукты, и задалась вопросом, как быть матерям-одиночкам.

«Я понимаю. Поэтому мы сейчас целую программу поддержки семей с детьми проводим. Большая программа», — сказал президент.

Также женщина подняла тему дорогой квартплаты, которая у нее выходит на 4 тыс. рублей, и к тому же постоянно увеличивается взнос за капремонт.

«Я в некоторые страны приезжаю, и смотрю — стоят разваленные дома. Просто рушатся. Я спрашиваю, почему. А потому что приняты законы, не позволяющие повышать квартплату с одной стороны, а с другой — запрещающие выселять тех, кто вообще не платит. И все рушится», — ответил Путин.

«Конечно, вы правы, у нас еще очень много проблем в социальной сфере, которые государство должно решить», — добавил он.

Он напомнил, что государство приняло целый пакет мер для поддержки семей с детьми, а также пообещал повышение пенсий инвалидам.

Как писали Юга.ру, 7 октября, в вой день рождения, Путин повысил себе зарплату. В 2018 году он, согласно декларации, заработал чуть более 8,6 млн рублей. При этом его пресс-секретарь Дмитрий Песков и премьер Дмитрий Медведев заработали больше.