Депутат от Адыгеи Резник заработал больше всех своих коллег в 2018 году
Депутат Госдумы от Адыгеи Владислав Резник возглавил список депутатов с самым большим ростом доходов за 2018 год
Годовой доход депутата Госдумы от Адыгеи Владислава Резника в 2018 году вырос на 1276%. За 2017 год парламентарий заработал 29,8 млн рублей. В его декларации за 2018 год указана сумма 409,8 млн рублей, следует из сведений о доходах депутатов за 2018 год, обнародованных 12 апреля на сайте Госдумы РФ.
В собственности Резника 17 земельных участков, дом площадью почти 3 тыс. кв. метров и два нежилых здания. В его безвозмездном пользовании находится еще один дом площадью почти 2 тыс. кв. метров.
Также депутат от Адыгеи является собственником 13-ти легковых автомобилей, в том числе машины Maybach 62S и пяти Mercedes-Benz. У Резника также есть грузовые Hummer H1 и Toyota Hilux, вагон-дом, автозаправщики, три трактора, десять вездеходов, девять прицепов и один снегоход.
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Как сообщали Юга.ру, в октябре 2018 года испанский суд оправдал Резника, который фигурировал в «деле «русской мафии» и два года был в международном розыске. Всего по делу о незаконном обналичивании средств проходили 18 человек, среди них были Резник и его супруга Диана Гиндин. Прокуратура Испании полагала, что к преступлениям причастна «русская мафия», связанная с Тамбовской ОПГ. Однако во время рассмотрения дела суд пришел к выводу, что россияне могли не знать о криминальном происхождении имущества, которое они приобретают.
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