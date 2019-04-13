Депутат от Адыгеи Резник заработал больше всех своих коллег в 2018 году

Депутат Госдумы от Адыгеи Владислав Резник возглавил список депутатов с самым большим ростом доходов за 2018 год

Годовой доход депутата Госдумы от Адыгеи Владислава Резника в 2018 году вырос на 1276%. За 2017 год парламентарий заработал 29,8 млн рублей. В его декларации за 2018 год указана сумма 409,8 млн рублей, следует из сведений о доходах депутатов за 2018 год, обнародованных 12 апреля на сайте Госдумы РФ.

В собственности Резника 17 земельных участков, дом площадью почти 3 тыс. кв. метров и два нежилых здания. В его безвозмездном пользовании находится еще один дом площадью почти 2 тыс. кв. метров.

Также депутат от Адыгеи является собственником 13-ти легковых автомобилей, в том числе машины Maybach 62S и пяти Mercedes-Benz. У Резника также есть грузовые Hummer H1 и Toyota Hilux, вагон-дом, автозаправщики, три трактора, десять вездеходов, девять прицепов и один снегоход.