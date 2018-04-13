Хлопонин заработал в 2017 году больше всех коллег по правительству вместе взятых

Самым богатым членом правительства РФ по итогам 2017 года стал вице-премьер Александр Хлопонин

Согласно сведениям о доходах, опубликованным на сайте правительства, его доход составил 2,9 млрд рублей. Это в 1,3 раза больше, чем годовые доходы всех остальных членов правительства, их жен и детей вместе взятых.

По итогам декларационной кампании 2016 года его доход был 9,9 млн рублей. То есть доходы Хлопонина выросли практически в 293 раза, его ежедневный доход в 2017 году составлял 7,9 млн рублей.

Как передает «Интерфакс», за десятилетнюю историю открытой публикации деклараций о доходах членов правительства никто из них не раскрывал доход на сумму 1 млрд рублей в год и более (с учетом супругов).

В аппарате Хлопонина объяснили существенный рост его доходов продажей части недвижимости.

«Если сравнить декларацию за 2017 и 2016 годы, вы увидите, что произошли изменения в перечне объектов недвижимого имущества. Именно этим и объясняется рост доходов в прошлом году, — цитирует ТАСС пресс-секретаря вице-премьера Наталью Платонову. — Это связано с продажей в 2017 году недвижимости за рубежом».

Если сравнить декларации чиновника за 2016 и за 2017 год, выясняется, что Хлопонин продал поместье в Италии, состоящее из дома площадью 818,4 кв. метров и земельного участка в 8,22 тыс. кв. метров, которым он уже много лет владел вместе с женой. Других изменений в недвижимости супругов Хлопониных, согласно декларации, нет. Им по-прежнему принадлежат два дома в России площадью 2,9 тыс. кв. метров и 678 кв. метров, бассейн площадью в 350 кв. метров и 11 земельных участков, самые большие из которых достигают 14,1 тыс. кв. метров и 9,6 тыс. кв. метров, а также четыре автомобиля марки Mercedes-Benz, Bentley и Jaguar.

В правительстве Хлопонин курирует такие отрасли как экология и недропользование, лесная и алкогольная промышленность, вопросы национальных отношений и развития Северного Кавказа, Абхазии и Южной Осетии. В прошлом он работал в бизнесе, в частности, возглавлял «Норильский никель».