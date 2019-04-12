Путин за прошедший год заработал меньше Медведева и Пескова

На сайте правительства и Кремля появились декларации о доходах российских чиновников

Президент Владимир Путин в 2018 году заработал 8,65 млн руб. Его доход снизился в два раза — годом ранее его задекларированный доход составил 18,7 млн рублей. Однако в той сумме были учтены в том числе средства от продажи земельного участка в 15 соток. В собственности президента есть две квартиры (77 и 153,7 кв. метров), гараж и гаражное место (по 18 кв. метров), а также два автомобиля — ГАЗ М21, «Нива», а также автоприцеп «Скиф».

Премьер-министр Дмитрий Медведев за прошлый год заработал больше президента — 9,9 млн рублей (на 16% больше, чем в 2017-м). В его декларации также указаны квартира площадью 367,8 кв. метров, автомобили ГАЗ-20 и ГАЗ-21. Кроме того, в аренде у премьера есть земельный участок площадью 4,7 тыс. кв. метров.

Также Путина опередил по доходам его пресс-секретарь — Дмитрий Песков задекларировал доход в 12,8 млн рублей.

Больше всех среди чиновников российского правительства заработал полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев — 538,39 млн рублей, что в 54 раза больше дохода главы правительства.

Второй по доходам в кабмине — министр промышленности и торговли Денис Мантуров, заработавший за год 443,4 млн рублей (это вдвое больше, чем годом ранее). На третьей строчке — министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев с доходом в 183,8 млн рублей. Четвертую строчку занимает министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин с 47,5 млн рублей дохода. А замыкает первую пятерку министр культуры Владимир Мединский с 41,9 млн рублей.