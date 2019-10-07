Путин в свой день рождения повысил зарплату себе и Медведеву
Президент Владимир Путин 7 октября подписал указ, согласно которому увеличивается размер зарплаты президента РФ, премьер-министра и главных силовиков
Документ предполагает увеличение на 4,3% зарплат президента, премьер-министра, глав Минобороны, МЧС, МВД, ФСБ, Росгвардии, СВР, ФСО, Государственной фельдъегерской службы, Генеральной прокуратуры и Следственного комитета.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил РИА «Новости», что повышение зарплат является плановой индексацией.
В 2018 году Владимир Путин, согласно декларации, заработал чуть более 8,6 млн рублей. Премьер-министр Дмитрий Медведев заработал 9,9 млн рублей.
Читайте также:
Самое значительное увеличение зарплат Путина и Медведева — в 2,65 раза — произошло в 2014 году. Песков тогда объяснил, что президент и премьер-министр были самыми низкооплачиваемыми представителями высшей власти, и их зарплата долго не повышалась.
А в марте 2015 года вышел указ, которым зарплату чиновникам урезали на 10% в связи с «текущей экономической конъюнктурой». Позднее он ежегодно продлевался. В 2019 году указ об уменьшении зарплат чиновников на 10% не вышел. Источники РБК рассказали, что с 1 января 2019 года чиновники Кремля и аппарата правительства получают зарплату в том объеме, который был до введения «антикризисных» мер.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.