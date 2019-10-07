Путин в свой день рождения повысил зарплату себе и Медведеву

Самое значительное увеличение зарплат Путина и Медведева — в 2,65 раза — произошло в 2014 году. Песков тогда объяснил, что президент и премьер-министр были самыми низкооплачиваемыми представителями высшей власти, и их зарплата долго не повышалась.

А в марте 2015 года вышел указ, которым зарплату чиновникам урезали на 10% в связи с «текущей экономической конъюнктурой». Позднее он ежегодно продлевался. В 2019 году указ об уменьшении зарплат чиновников на 10% не вышел. Источники РБК рассказали, что с 1 января 2019 года чиновники Кремля и аппарата правительства получают зарплату в том объеме, который был до введения «антикризисных» мер.