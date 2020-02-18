В Сочи водителя выбросило из машины в ДТП, он погиб

Краснодарский край

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В Сочи 17 февраля водитель на скорости влетел в дорожное ограждение, после чего его выбросило из машины

Происшествие случилось около села Веселого в Адлерском районе Сочи. Вечером по этому участку ехал 31-летний водитель автомобиля Kia Rio. По неизвестным пока причинам машина врезалась в металлическое ограждение справа от дороги.

«Водителя выбросило, а машина продолжила движение и упала в овраг», — сообщил 18 февраля порталу Юга.ру старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.

Мужчина скончался на месте ДТП, пассажиров в салоне не было.

Как писали Юга.ру, в январе три человека пострадали в Сочи в аварии с двумя внедорожниками.

ДТП смерть Сочи

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