В Краснодаре возле ТЦ «Центр города» встали трамваи

Краснодарский край

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В Краснодаре 19 февраля на улице Коммунаров произошло ДТП, из-за которого временно стояли трамваи

Авария с участием трамвая и автомобиля Opel случилась на улице Коммунаров. Уже в 12:02 движение восстановили, простой составил 33 минуты. В это время участники оформляли ДТП с сотрудниками ГИБДД. Сейчас трамваи ездят в обычном режиме, задержек нет, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе КТТУ.

Напомним, в начале января в Краснодаре произошло ЧП на путях, из-за которого стояли трамваи. Утром 5 января вагон сошел с рельсов и на час остановил движение в сторону Юбилейного микрорайона. Другой случай произошел утром 12 февраля: из-за неисправности встали трамваи на конечной на улице Декабристов.

ДТП Краснодар КТТУ Трамвай

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