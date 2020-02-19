В Краснодаре возле ТЦ «Центр города» встали трамваи
Краснодарский край Валерия Дульская
В Краснодаре 19 февраля на улице Коммунаров произошло ДТП, из-за которого временно стояли трамваи
Авария с участием трамвая и автомобиля Opel случилась на улице Коммунаров. Уже в 12:02 движение восстановили, простой составил 33 минуты. В это время участники оформляли ДТП с сотрудниками ГИБДД. Сейчас трамваи ездят в обычном режиме, задержек нет, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе КТТУ.
Напомним, в начале января в Краснодаре произошло ЧП на путях, из-за которого стояли трамваи. Утром 5 января вагон сошел с рельсов и на час остановил движение в сторону Юбилейного микрорайона. Другой случай произошел утром 12 февраля: из-за неисправности встали трамваи на конечной на улице Декабристов.