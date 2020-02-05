В Краснодаре трамвай сошел с рельсов и на час остановил движение в сторону ЮМР

Краснодарский край

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В Краснодаре утром 5 февраля трамвай № 7 сошел с рельсов из-за постороннего предмета на путях

Авария случилась в 10:02 на пересечении улиц Калинина и Кирова. По предварительным данным, трамвай маршрута № 7 сошел с рельсов из-за постороннего предмета на путях. Движение восстановили в 11:15 с помощью специального автомобиля, время простоя в сторону Юбилейного микрорайона составило 1 час 13 минут, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе КТТУ.

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Напомним, похожая ситуация произошла в краевой столице в конце декабря. Тогда почти на два часа остановилось движение трамваев из-за учебного вагона, который сошел с рельсов на кольце на пересечении улиц Колхозной и 40-летия Победы.

Ранее в КТТУ рассказали, что завершили 2019 год с лучшим результатом в своей современной истории.

Краснодар КТТУ Общественный транспорт Трамвай

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