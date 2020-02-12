В Краснодаре на улице Декабристов встали трамваи

Краснодарский край

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В Краснодаре утром 12 февраля из-за неисправности встали трамваи на конечной на улице Декабристов

Информация об этом появилась в телеграм-канале «Типичный Краснодар». Очевидцы сообщили, что трамваи встали на конечной: «Вероятна неисправность нового трамвая, стоит с включенными аварийными сигналами».

В пресс-службе МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» подтвердили, что на Декабристов прекратилось движение общественного транспорта из-за технической неисправности.

«Простой составляет 37 минут, техники работают», — отметили в КТТУ.

Неделю назад в Краснодаре произошло ЧП на путях, из-за которого стояли трамваи. Утром 5 января вагон сошел с рельсов и на час остановил движение в сторону Юбилейного микрорайона.

Краснодар КТТУ Общественный транспорт Трамвай Транспорт

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