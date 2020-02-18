Мужчина скончался после пожара в Усть-Лабинском районе

Следователи выясняют обстоятельства гибели 33-летнего мужчины при пожаре в своем доме в Усть-Лабинском районе

Частный дом загорелся днем 18 февраля на улице Октябрьской в станице Чамлыкской. Горела кровля на площади 88 кв. метров.

После ликвидации огня в помещении обнаружили тело 33-летнего мужчины, который жил в этом доме, сообщили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю. На видео с места ЧП видно, что помещение выгорело полностью.

Обстоятельства произошедшего и точная причина возгорания выясняются, назначены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы. После доследственной проверки будет принято процессуальное решение.