Мужчина скончался после пожара в Усть-Лабинском районе
Следователи выясняют обстоятельства гибели 33-летнего мужчины при пожаре в своем доме в Усть-Лабинском районе
Частный дом загорелся днем 18 февраля на улице Октябрьской в станице Чамлыкской. Горела кровля на площади 88 кв. метров.
После ликвидации огня в помещении обнаружили тело 33-летнего мужчины, который жил в этом доме, сообщили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю. На видео с места ЧП видно, что помещение выгорело полностью.
Обстоятельства произошедшего и точная причина возгорания выясняются, назначены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы. После доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
Этот мужчина стал пятой жертвой пожаров, произошедших за сутки на Кубани. Ранее четыре человека погибли при пожарах в Калининском, Абинском, Новокубанском и Лабинском районах. Следственный комитет проводит по фактам ЧП проверку.