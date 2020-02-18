Четыре человека за сутки погибли при пожарах на Кубани

Следственный комитет проводит проверки по факту смерти четырех человек в Калининском, Абинском, Новокубанском и Лабинском районах

Первый пожар случился 17 февраля в 21:44 в бытовом вагончике в районе 7-й насосной станции на хуторе Лебеди Калининского района. Один из работников заметил возгорание и вызвал спасателей. Огонь на площади 27 кв. метров потушили в 22:06. После этого в помещении нашли тело 62-летнего охранника. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Другой пожар произошел в Абинском районе в частном доме на улице Народной станицы Холмской в 22:45. Хозяйка дома смогла самостоятельно покинуть помещение и вызвала спасателей. Они потушили огонь в 23:18, однако в жилой комнате нашли тело 57-летнего брата женщины. Предварительной причиной пожара также стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Сегодня в 7:08 спасателям поступило сообщение о возгорании в доме на улице Дзержинского в станице Советской Новокубанского района. В 7:23 огонь на площади 30 кв. метров потушили, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. После этого внутри здания нашли тело 51-летнего хозяина дома.

Примерно в то же время случился пожар на улице Мира в станице Вознесенской Лабинского района. Огонь на площади 27 кв. метров потушили в 8:18, после чего в здании нашли тело 66-летнего местного жителя. На местах продолжают работать следователи, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По всем фактам проводятся доследственные проверки, назначены судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы. Устанавливаются причины и очаги возгорания.