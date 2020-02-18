Один человек пострадал при пожаре в Краснодарском крае

В Лабинском районе днем 18 февраля произошел пожар, в котором пострадал человек

Сообщение о возгорании в станице Чамлыкской на улице Октябрьской поступило спасателям в 13:40. Пожарные установили, что горит кровля на площади 88 кв. метров. Огонь потушили уже в 14:04, на месте работали пять человек и две машины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В результате пожара пострадал один человек.

Напомним, за последние сутки на Кубани четыре человека погибли при пожарах в Калининском, Абинском, Новокубанском и Лабинском районах. Следственный комитет начал проверку.