Более 8 тыс. постов и 140 тыс. подписей: в интернете продолжается флешмоб о перевозке питомцев

«Ваша собака для нас - чемодан» @aeroflot ⠀ И это не проблема одного Аэрофлота. Таков подход в целом к пассажирам с питомцами. ⠀ В аэропортах клетки с животными до самолёта транспортируют вместе с чемоданами. И нет гарантии, что клетка не окажется в самом низу кучи. При пересадке клетки держат на улице вместе с багажом. Порой часами при задержке рейса. Жара, холод, отсутствие воды... никого не волнуют. ⠀ Если твой питомец крупнее 7 кг, то будь любезен сдать его в спецотсек, где совершенно не ясно какие условия, так как никто нам о них не рассказывает. ⠀ Для въезда во многие страны нужно собрать кучу справок, у которых очень короткий срок актуальности. Где-то требуется отдать питомца на карантин на несколько недель... Складывается впечатление, что только животные являются переносчиками болезней. Видимо, питомцы растаскивают по миру ежегодные эпидемии смертельных вирусов, а не толпы туристов. ⠀ 21 век! В среднем, каждый второй житель планеты имеет собаку или кошку. На протяжении всей истории человечества эти животные были, есть и будут рядом! Собаки в войны и другие трудные моменты спасают наши жизни, а в мирное время лечат наши души. ⠀ Так неужели они не заслужили более человечных условий для перевозки❓❓❓ ⠀ Ответ однозначен. Заслужили! Так давайте постараемся, чтобы нас наконец-то услышали - #янебагаж #янечемодан