Более 8 тыс. постов и 140 тыс. подписей: в интернете продолжается флешмоб о перевозке питомцев
В соцсетях продолжает активно использоваться хештег #янебагаж. Им люди помечают посты с фотографиями домашних животных в сумках и чемоданах
Хештег получил вирусную популярность после 24 января, когда пассажир «Аэрофлота» сообщил о гибели двух котов и обморожении третьего. По правилам авиакомпании он сдал животных в багажное отделение. Перевозчик подтвердил инцидент и переложил ответственность на компанию «Шереметьево Хэлдинг», которая разгружает багаж.
К 18 февраля по хештегу #янебагаж и близким по смыслу в инстаграме более 6800 постов, во «ВКонтакте» — более 1300, в твиттере — около 100. Как сообщали Юга.ру, на волне резонанса популярность набрала и петиция «Мой пес — не чемодан!», требующая сменить статус перевозимых животных с «багаж» на «пассажир с особыми нуждами» — это должно сделать перелет для животных безопасным. На момент публикации петиция близка к своей цели в 150 тыс. собранных подписей.
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В связи с общественным интересом к проблеме авиационный чартерный сервис ACS сообщил, что при перелете на частном самолете пассажиры могут брать своего питомца в салон, что гарантирует безопасный и спокойный перелет. Также блог компании напомнил об авиапутешествиях знаменитых животных, принадлежащих звездам культуры и политики.
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«Ваша собака для нас - чемодан» @aeroflot ⠀ И это не проблема одного Аэрофлота. Таков подход в целом к пассажирам с питомцами. ⠀ В аэропортах клетки с животными до самолёта транспортируют вместе с чемоданами. И нет гарантии, что клетка не окажется в самом низу кучи. При пересадке клетки держат на улице вместе с багажом. Порой часами при задержке рейса. Жара, холод, отсутствие воды... никого не волнуют. ⠀ Если твой питомец крупнее 7 кг, то будь любезен сдать его в спецотсек, где совершенно не ясно какие условия, так как никто нам о них не рассказывает. ⠀ Для въезда во многие страны нужно собрать кучу справок, у которых очень короткий срок актуальности. Где-то требуется отдать питомца на карантин на несколько недель... Складывается впечатление, что только животные являются переносчиками болезней. Видимо, питомцы растаскивают по миру ежегодные эпидемии смертельных вирусов, а не толпы туристов. ⠀ 21 век! В среднем, каждый второй житель планеты имеет собаку или кошку. На протяжении всей истории человечества эти животные были, есть и будут рядом! Собаки в войны и другие трудные моменты спасают наши жизни, а в мирное время лечат наши души. ⠀ Так неужели они не заслужили более человечных условий для перевозки❓❓❓ ⠀ Ответ однозначен. Заслужили! Так давайте постараемся, чтобы нас наконец-то услышали - #янебагаж #янечемодан