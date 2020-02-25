Более 8 тыс. постов и 140 тыс. подписей: в интернете продолжается флешмоб о перевозке питомцев

В соцсетях продолжает активно использоваться хештег #янебагаж. Им люди помечают посты с фотографиями домашних животных в сумках и чемоданах

Хештег получил вирусную популярность после 24 января, когда пассажир «Аэрофлота» сообщил о гибели двух котов и обморожении третьего. По правилам авиакомпании он сдал животных в багажное отделение. Перевозчик подтвердил инцидент и переложил ответственность на компанию «Шереметьево Хэлдинг», которая разгружает багаж.

К 18 февраля по хештегу #янебагаж и близким по смыслу в инстаграме более 6800 постов, во «ВКонтакте» — более 1300, в твиттере — около 100. Как сообщали Юга.ру, на волне резонанса популярность набрала и петиция «Мой пес — не чемодан!», требующая сменить статус перевозимых животных с «багаж» на «пассажир с особыми нуждами» — это должно сделать перелет для животных безопасным. На момент публикации петиция близка к своей цели в 150 тыс. собранных подписей.