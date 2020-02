Глава СК взял на контроль дело девушки из Туапсе, которая ранила ножом напавшего на нее мужчину

View this post on Instagram

Я решила подробнее рассказать о своей истории, потому что многим интересно, как меня нашли, что сейчас с тем мужчиной и что происходит сейчас. ⠀ Итак, на следующее утро я поменяла билет и уехала в Москву. Месяц я жила, работала и ходила к психологу, о произошедшем знали только мои друзья и психолог. Все потихоньку в моей жизни начало налаживаться. ⠀ Сначала был звонок, позвонил мужчина, представился следователем, сказал что недавно в Краснодарском крае был найден мертвый младенец и теперь им нужно опросить всех девушек, которые были в определенный период времени в этом месте. История мне показалась дикой и нереалистичной, но все же мне пришлось согласиться на встречу. Я догадывалась о том, что этот звонок может быть как-то связан с произошедшем в Туапсе. Но я не боялась, мне не чего было бояться, ведь я не сделала ничего плохого. ⠀ 1 августа 2018 года, часов в 11 утра ко мне на работу приехали оперативники, трое мужчин, я предложила им чай, они удивились. Потом сказали что я чуть не убила мужчину, что я проткнула ему, кишечник, легкое, желудок и печень и они меня арестовывают, показали какую-то бумажку. Я ничего не понимала, я была в шоке и пыталась им объяснить, что мужчина пытался меня изнасиловать. Они не слушали меня, сказали взять паспорт и поехать с ними. Я села в машину и плакала, они шутили между собой и говорили мне перестать плакать. Потом они мне сказали, что мне нужно оплатить билет на самолет, иначе поедем на поезде. (На поезде ехать до Туапсе больше суток, поэтому я дала им деньги) ⠀ Мы приехали в аэропорт. Там мы сидели очень долго, потому что вылет был ближе к ночи. Это было ужасно, меня сопровождали везде, в туалет тоже, мне говорили о том, что как только мы прибудем в Туапсе меня посадят в СИЗО, говорили о том, как там плохо, дискуссировали между собой по поводу того сколько я буду сидеть, рассказывали о том как меня нашли. ⠀ Мужчине его теща (вроде) вызвала скорую, его увезли в больницу, уже в больнице эти самые оперативники расспрашивали его о том, что собственно произошло, мужчина просил только не говорить жене, и рассказал, что на него напала девушка из Москвы по имени Даша. Текст не влез, продолжение в карусели Фото @vigen.ananyan_