Глава СК взял на контроль дело девушки из Туапсе, которая ранила ножом напавшего на нее мужчину

Напомним, летом 2018 года Дарья Агений поехала в детский лагерь в Туапсе вожатой, где пьяный местный житель напал на нее и пытался изнасиловать ее. Однако 19-летняя девушка дала отпор и ударила мужчину ножом для заточки карандашей. После этого она уехала в Москву, не став писать заявление в полицию, так как не получила серьезных травм.

Позже девушку задержали и обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью — оказалось, что она попала нападавшему в живот и задела кишечник. Во время расследования мужчина утверждал, что хотел проводить девушку до хостела и прочитать стихи. По его словам, он расстроился, когда новой знакомой пора было идти домой и взял ее за руку. После этого собеседница начала кричать и ударила его ножом.