В Таупсе прекратили дело против девушки, которая отбивалась от напавшего на нее мужчину и ранила его ножом
В феврале следственный отдел полиции в Туапсе прекратил уголовное преследование девушки, которая ранила ножом напавшего на нее мужчину
Летом 2018 года Дарья Агений поехала в детский лагерь в Туапсе сопровождать детей. Там на нее напал пьяный мужчина. Местный житель попытался изнасиловать ее, однако девушка дала отпор и ударила его ножом для заточки карандашей. Аганий не стала заявлять в полицию, так как не получила серьезных травм, и вернулась в Москву.
Через месяц девушку задержали и обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью — оказалось, что она попала нападавшему в живот и задела кишечник. Позже, во время расследования, туапсинец утверждал, что хотел только проводить девушку до хостела и прочитать стихи. По словам мужчины, он расстроился из-за того, что девушке было пора идти домой, и он взял ее за руку. После этого собеседница начала кричать и ударила его ножом.
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В интервью «Медузе» Агений рассказала, что продолжала настаивать на том, что ее пытались изнасилования. Девушка заявила об этом в полицию уже после того, как на нее завели уголовное дело. Однако на момент публикации интервью (июль 2019 года) заявление в полиции по-прежнему не приняли. Девушка добавила, что после появления ее истории в СМИ «в СК все поднапряглись и начали работать лучше».
13 февраля 2020 года стало известно о том, что уголовное дело в отношении Агений прекратили за отсутствием состава преступления, написал RT.
«Уголовное дело в отношении Дарьи Агений полностью прекращено по реабилитирующим основаниям на стадии следствия. Это решение следственных органов», — приводит ТАСС слова адвоката Евгения Саломатова.
«Не могу сказать, что это хеппи-энд, потому что насильник на свободе», — прокомментировала Агений.
Она рассказала телеканалу «360», что не будет добиваться уголовного преследования нападавшего, потому что у нее не остаплось ни сил, ни денег на суды, «а доказать его вину будет почти нереально».
«И то, что я сейчас на свободе, — это, как мне кажется, чуть ли не единственный случай, когда с такими доказательствами, с ножевыми ранениями просто закрывают дело и отпускают. Это великая случайность и удача, и я не готова рисковать своей свободой, чтобы добиться справедливости», — заключила Агений.
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Меня зовут Даша, мне 19 лет. Меня собираются посадить в тюрьму на 9 лет за то, что я смогла защитить свою жизнь. Летом прошлого года на меня напал и пытался изнасиловать пьяный мужчина. Я смогла избежать изнасилования, и была уверенна в том, что худшее уже позади, но все самое ужасное только начиналось. На своем примере мне пришлось убедиться в том, что полиция и законы нас не защищают, узнала о том, что жертвы насилия из-за отсутствия поддержки со стороны правительства и общества боятся и не хотят рассказывать о том, с чем им пришлось столкнуться. Я поняла – если не привлечь внимание к проблеме, если не внести изменения в законы, если не пытаться изменить отношение к жертвам насилия, то мы продолжим наблюдать за тем, как десятки тысяч людей страдают от насилия.
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