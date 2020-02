В Таупсе прекратили дело против девушки, которая отбивалась от напавшего на нее мужчину и ранила его ножом

View this post on Instagram

Меня зовут Даша, мне 19 лет. Меня собираются посадить в тюрьму на 9 лет за то, что я смогла защитить свою жизнь. Летом прошлого года на меня напал и пытался изнасиловать пьяный мужчина. Я смогла избежать изнасилования, и была уверенна в том, что худшее уже позади, но все самое ужасное только начиналось. На своем примере мне пришлось убедиться в том, что полиция и законы нас не защищают, узнала о том, что жертвы насилия из-за отсутствия поддержки со стороны правительства и общества боятся и не хотят рассказывать о том, с чем им пришлось столкнуться. Я поняла – если не привлечь внимание к проблеме, если не внести изменения в законы, если не пытаться изменить отношение к жертвам насилия, то мы продолжим наблюдать за тем, как десятки тысяч людей страдают от насилия.