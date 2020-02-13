В Таупсе прекратили дело против девушки, которая отбивалась от напавшего на нее мужчину и ранила его ножом

В феврале следственный отдел полиции в Туапсе прекратил уголовное преследование девушки, которая ранила ножом напавшего на нее мужчину

Через месяц девушку задержали и обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью — оказалось, что она попала нападавшему в живот и задела кишечник. Позже, во время расследования, туапсинец утверждал, что хотел только проводить девушку до хостела и прочитать стихи. По словам мужчины, он расстроился из-за того, что девушке было пора идти домой, и он взял ее за руку. После этого собеседница начала кричать и ударила его ножом.

Летом 2018 года Дарья Агений поехала в детский лагерь в Туапсе сопровождать детей. Там на нее напал пьяный мужчина. Местный житель попытался изнасиловать ее, однако девушка дала отпор и ударила его ножом для заточки карандашей. Аганий не стала заявлять в полицию, так как не получила серьезных травм, и вернулась в Москву.

В интервью «Медузе» Агений рассказала, что продолжала настаивать на том, что ее пытались изнасилования. Девушка заявила об этом в полицию уже после того, как на нее завели уголовное дело. Однако на момент публикации интервью (июль 2019 года) заявление в полиции по-прежнему не приняли. Девушка добавила, что после появления ее истории в СМИ «в СК все поднапряглись и начали работать лучше».

13 февраля 2020 года стало известно о том, что уголовное дело в отношении Агений прекратили за отсутствием состава преступления, написал RT.

«Уголовное дело в отношении Дарьи Агений полностью прекращено по реабилитирующим основаниям на стадии следствия. Это решение следственных органов», — приводит ТАСС слова адвоката Евгения Саломатова.

«Не могу сказать, что это хеппи-энд, потому что насильник на свободе», — прокомментировала Агений.

Она рассказала телеканалу «360», что не будет добиваться уголовного преследования нападавшего, потому что у нее не остаплось ни сил, ни денег на суды, «а доказать его вину будет почти нереально».

«И то, что я сейчас на свободе, — это, как мне кажется, чуть ли не единственный случай, когда с такими доказательствами, с ножевыми ранениями просто закрывают дело и отпускают. Это великая случайность и удача, и я не готова рисковать своей свободой, чтобы добиться справедливости», — заключила Агений.