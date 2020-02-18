Игрок «Краснодара» Фернандеш отсудил у «Локомотива» более 11 млн рублей

Краснодарский край, Вся Россия

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Полузащитник ФК «Краснодар» Мануэл Фернандеш в феврале выиграл дело против «Локомотива» в Спортивном арбитражном суде (CAS)

Московский клуб не выплачивал спортсмену долги за 2015 год — бонус за победу в Кубке России и разницу в зарплате, которая возникла из-за изменения курса рубля. Кроме того, «Локомотив» должен возместить судебные издержки и проценты, начисленные более чем за четыре года. Футболист пытался урегулировать вопрос миром почти два года, однако ему это не удалось. Тогда в 2017-м он обратился в ФИФА, но и там его требования не удовлетворили. Тогда игрок подал иск в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS).

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По данным «СЭ», в ноябре 2018 года красно-белые должны были Фернандешу 11 млн 182 тыс. рублей (около 160 тыс. евро). Среди них 4 млн 435 тыс. рублей премиальных за победу и 6 млн 747 тыс. рублей за несогласованные изменения контракта из-за нового курса рубля.

Однако из-за набежавших процентов итоговая сумма в суде оказалась больше. Также клубу предстоит возместить расходы спортсмена на услуги юристов.

Напомним, Мануэл Фернандеш перешел из «Локомотива» в «Краснодар» летом 2019 года. В начале февраля этого года он впервые стал отцом.

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