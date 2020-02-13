У футболиста «Краснодара» Фернандеша родилась дочь

Краснодарский край

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Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Мануэл Фернандеш в феврале стал отцом

Коллектив клуба поздравил 34-летнего футболиста и его супругу с рождением дочери.

«Желаем родителям побольше счастливых мгновений и поменьше бессонных ночей. А малышке расти здоровой и радовать родителей», — пожелали в пресс-службе ФК «Краснодар».

Как писали Юга.ру, в ноябре 2018 года у тренера «быков» Мурада Мусаева родился сын, а в январе 2020-го — дочь. Кроме того, в сентябре 2018-го главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин стал отцом в четвертый раз.

Напомним, летом 2019 года португальский футболист кабо-вердианского происхождения Мануэл Фернандеш перешел из «Локомотива» в «Краснодар».

Дети Краснодар ФК «Краснодар» Футбол

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