У футболиста «Краснодара» Фернандеша родилась дочь

«Желаем родителям побольше счастливых мгновений и поменьше бессонных ночей. А малышке расти здоровой и радовать родителей», — пожелали в пресс-службе ФК «Краснодар».

Коллектив клуба поздравил 34-летнего футболиста и его супругу с рождением дочери.

Как писали Юга.ру, в ноябре 2018 года у тренера «быков» Мурада Мусаева родился сын, а в январе 2020-го — дочь. Кроме того, в сентябре 2018-го главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин стал отцом в четвертый раз.

Напомним, летом 2019 года португальский футболист кабо-вердианского происхождения Мануэл Фернандеш перешел из «Локомотива» в «Краснодар».