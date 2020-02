У футболиста «Краснодара» Фернандеша родилась дочь

View this post on Instagram

В семье Мануэла Фернандеша прибавление! ������ ⠀ Поздравляем нашего Ману и его супругу с рождением дочери! ������ ⠀ Желаем родителям побольше счастливых мгновений и поменьше бессонных ночей ������ А малышке расти здоровой и радовать родителей! ������ ⠀ #BullsFamily