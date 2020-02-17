Россиянам напомнили о длинных выходных из-за Дня защитника Отечества

В Роструде напомнили, что следующая рабочая неделя будет короткой из-за Дня защитника Отечества

В России выходные на этой недели продлятся три дня, с 22 по 24 февраля. Это связано с тем, что День защитника Отечества в 2020 году выпал на воскресенье, поэтому выходной в стране переносится на понедельник, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Роструд.

23 февраля в России отмечается День защитника Отечества. Во время СССР в этот день отмечали День Советской армии и Военно-морского флота, напомнил телеканал «360».

Следующие длинные выходные в России будут в начале марта. Они будут связаны с празднованием Международного женского дня.

Напомним, что всего в 2020 году в России будет восемь сокращенных рабочих недель.