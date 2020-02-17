Краснодарский край занял третье место в России по числу пользователей мобильного интернета

Росстат 17 февраля опубликовал данные, сколько абонентов в российских регионах пользуются мобильным интернетом

Ведомство проанализировало данные Минкомсвязи и выяснило, сколько пользователей мобильного интернета было зафиксировано в России. В исследовании учитывалось количество сим-карт с доступом в интернет. Так, на конец сентября прошлого года в России было зарегистрировано 144 млн активных пользователей мобильного интернета. RT составил рейтинг регионов с самыми активными интернет-абонентами.

Лидером рейтинга стала Москва. В городе было зарегистрировано 27 млн абонентов, использующих мобильный интернет. Второе место занял Санкт-Петербург (9,2 млн), а третье — Краснодарский край (6,7 млн).

Также в пятерку регионов-лидеров попали Свердловская область (4,1 млн) и Татарстан (3,9 млн). Выяснилось, что меньше всего мобильным интернетом пользуются жители Севастополя (11,7 тыс. человек), Чукотки (50,8 тыс.) и Еврейской автономной области (129,7 тыс.).