Краснодарский край занял третье место в России по числу пользователей мобильного интернета

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

Росстат 17 февраля опубликовал данные, сколько абонентов в российских регионах пользуются мобильным интернетом

Ведомство проанализировало данные Минкомсвязи и выяснило, сколько пользователей мобильного интернета было зафиксировано в России. В исследовании учитывалось количество сим-карт с доступом в интернет. Так, на конец сентября прошлого года в России было зарегистрировано 144 млн активных пользователей мобильного интернета.

RT составил рейтинг регионов с самыми активными интернет-абонентами.

Читайте также:

Лидером рейтинга стала Москва. В городе было зарегистрировано 27 млн абонентов, использующих мобильный интернет. Второе место занял Санкт-Петербург (9,2 млн), а третье — Краснодарский край (6,7 млн).

Также в пятерку регионов-лидеров попали Свердловская область (4,1 млн) и Татарстан (3,9 млн).

Выяснилось, что меньше всего мобильным интернетом пользуются жители Севастополя (11,7 тыс. человек), Чукотки (50,8 тыс.) и Еврейской автономной области (129,7 тыс.).

Как писали Юга.ру, в ноябре прошлого года россиян предупредили о росте цен на мобильную связь в 2020 году. По оценкам аналитиков, услуги связи подорожают минимум на 10%. Среди причин — отказ компаний от роуминга и дополнительные траты, связанные с исполнением «закона Яровой».

Гаджеты Интернет Мобильная связь Рейтинги Связь

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Сочи реконструкцию набережной «Ривьера» хотят завершить к 2021 году
Протоиерей Смирнов сравнил «гражданский брак» с бесплатной проституцией. С ним никто не согласился
Жителя Туапсе приговорили к 12 годам колонии за убийство парня в массовой драке
На Дону двое детей утонули во время прогулки по замерзшей реке
В Краснодаре решили следить за стихийными свалками с помощью коптера
ФК «Краснодар» начал продавать билеты на первый матч весенней части сезона

Лента новостей

Реклама на портале