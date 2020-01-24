Интернет-активность студентов КубГУ выше, чем в других вузах РФ, но они почти не заходят в Facebook

Исследование основано на среднем трафике, приходящемся на одного студента. Лидерами оказались крупные региональные вузы. Первое место у Кубанского госуниверситета (20 996 Мб в месяц), на втором месте — Балтийский федеральный университет в Калининграде (20 450 Мб), на третьем — Сибирский федеральный университет в Красноярске (20 322 Мб). Студенты этих вузов в месяц качают почти вдвое больше, чем учащиеся крупнейших вузов в среднем.

Лидерами по суммарному объему трафика, потребляемого всеми студентами, оказались вузы столицы — первое место занял МГУ им. Ломоносова, второе — Российский университет дружбы народов, а третье — Высшая школа экономики.

В среднем студент российского вуза использует 11 251 Мб в месяц. По итогам третьего квартала 2019 года показатель среднего трафика на одного абонента «Билайн» в целом вырос более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 5 759 Мб.

Большая часть трафика приходится на соцсети «ВКонтакте» и Instagram (34% и 33% соответственно), на третьем месте — популярные видеохостинги, включая YouTube и Rutube (21% трафика).

Предпочтения студентов КубГУ отличаются: они гораздо больше смотрят видео онлайн (61%), на втором месте — «ВКонтакте», на третьем — Instagram. Интерес студентов КубГУ к Facebook и «Одноклассникам» невысок (менее 1% трафика).