Интернет-активность студентов КубГУ выше, чем в других вузах РФ, но они почти не заходят в Facebook
Ко Дню студента, 25 января, проект Билайн.Аналитика показал, как студенты крупнейших вузов РФ пользуются мобильным интернетом
Исследование основано на среднем трафике, приходящемся на одного студента. Лидерами оказались крупные региональные вузы. Первое место у Кубанского госуниверситета (20 996 Мб в месяц), на втором месте — Балтийский федеральный университет в Калининграде (20 450 Мб), на третьем — Сибирский федеральный университет в Красноярске (20 322 Мб). Студенты этих вузов в месяц качают почти вдвое больше, чем учащиеся крупнейших вузов в среднем.
|вуз
|
MbOU студента
|
1
|
Кубанский государственный университет (КубГУ)
|
20 996
|
2
|
Балтийский федеральный университет (БФУ)
|
20 450
|
3
|
Сибирский федеральный университет (СФУ)
|
20 322
|
4
|
Национальный исследовательский Томский государственный университет (ТГУ)
|
17 500
|
5
|
Российский университет дружбы народов (РУДН)
|
14 632
|
6
|
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ)
|
14 297
|
7
|
Воронежский государственный университет (ВГУ)
|
12 768
|
8
|
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС)
|
12 583
|
9
|
Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
|
11 999
|
10
|
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (НГУ)
|
11 780
Лидерами по суммарному объему трафика, потребляемого всеми студентами, оказались вузы столицы — первое место занял МГУ им. Ломоносова, второе — Российский университет дружбы народов, а третье — Высшая школа экономики.
В среднем студент российского вуза использует 11 251 Мб в месяц. По итогам третьего квартала 2019 года показатель среднего трафика на одного абонента «Билайн» в целом вырос более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 5 759 Мб.
Большая часть трафика приходится на соцсети «ВКонтакте» и Instagram (34% и 33% соответственно), на третьем месте — популярные видеохостинги, включая YouTube и Rutube (21% трафика).
Предпочтения студентов КубГУ отличаются: они гораздо больше смотрят видео онлайн (61%), на втором месте — «ВКонтакте», на третьем — Instagram. Интерес студентов КубГУ к Facebook и «Одноклассникам» невысок (менее 1% трафика).
Больше статистики:
Интернет-привычки студентов мужского и женского пола различаются. Как правило, российские студентки используют на 12% больше трафика.
Но в КубГУ, наоборот, студенты потребляют в 4,8 раза больше трафика, чем студентки. Учащиеся женского пола активнее всего смотрят и публикуют фотографии в Instagram (на эту соцсеть приходится почти 48% трафика студенток КубГУ). У студентов Instagram занимает лишь третье место (18%). На первом месте — видеохостинги.
Студенты КубГУ чаще, чем студентки, слушают музыку в интернете (4% и 0,4% соответственно). Одинаково популярны игры — по 2%.
Для исследования было выбрано 22 крупнейших вуза по всей стране от Калининграда до Владивостока. Данные приводятся за первую половину 2019-2020 учебного года (сентябрь-декабрь 2019 года). Исследование основано на обработке обезличенного массива больших данных по потреблению мобильного интернет-трафика пользователями, давшими согласие на обработку данных.
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