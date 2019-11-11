Россиян предупредили о росте цен на мобильную связь в 2020 году

«Известия» опросили экспертов по поводу возможного повышения цен на сотовую связь в России в 2020 году

По оценкам аналитиков, в следующем году услуги связи подорожают минимум на 10%. Среди причин — отказ компаний от роуминга и дополнительные траты, связанные с исполнением «закона Яровой».

В числе опрошенных экспертов был гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков, он прогнозирует повышение цен в пределах 10–12%. Другие цифры назвали аналитики агентства Content Review — 15–25%. Точный прогноз появится к концу ноября.

Подорожание коснулось в первую очередь архивных тарифов, которыми абоненты пользуются по несколько лет, — оно составило в среднем более 30%, пишут «Известия».

«Есть несколько путей повышения. Например, вводится абонентская плата там, где ее раньше не было. Условия пакетного тарифа меняются таким образом, что сокращается количество включенных минут (себестоимость голосовой связи для операторов выше) и растет число включенных гигабайтов — весь пакет при этом дорожает. Платными становятся звонки на стационарные и мобильные номера, которые раньше были бесплатными», — рассказал эксперт агентства Content Review Сергей Половников.

Он отметил, что у роста расходов абонентов есть две составляющие: повышение тарифов и увеличение объемов потребления услуг.

Одна из причин подорожания услуг сотовых операторов — отказ от внутреннего роуминга. Его законодательно отменили 1 июня 2019 года. Теперь операторы стремятся компенсировать выпадающие доходы.

Также на изменении тарифов сказывается рост потребления абонентами видеоконтента и других трафикоемких сервисов. При этом растут скорости доступа, а значит, увеличиваются расходы на мобильный интернет.