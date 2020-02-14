В некоторых регионах России выросла плата за капремонт. Но не на Кубани

14 февраля профильные организации сообщили, что в 2019 году плата за капитальный ремонт в некоторых регионах России выросла до 10%. Портал Юга.ру выяснил, вошел ли Краснодарский край в их число

Ассоциация региональных операторов капремонта многоквартирных домов (АРОКР) сообщила «Известиям», что с начала года в 54 регионах России увеличилась плата за капремонт, а в 21 регионе она осталась без изменений.

По данным АРОКР, средний взнос по стране в 2020 году составляет 7,7 руб. за кв. м, что на 6,1% больше, чем в прошлом году.

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По данным Фонда содействия реформированию ЖКХ, за девять месяцев прошлого года взносы в России выросли на 10,4%, и в среднем составляют 8,49 руб. за кв. м, добавил телеканал «360».

«В 2020 году минимальный взнос на капремонт в Краснодарском крае утвержден приказом министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства края от 9 января 2020 года. Он равен 5,32 руб. за один кв. м. общей площади помещения в многоквартирном доме», — рассказали порталу Юга.ру в Краснодарском краевом фонде капитального ремонта многоквартирных домов.

В ведомстве подчеркнули, что размер взноса был установлен еще в 2014 году, и ни разу не менялся со дня реализации программы на территории края.