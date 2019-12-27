Фонд капремонта предупредил собственников жилья на Кубани об изменении реквизитов
Краснодарский фонд капитального ремонта предупредил собственников жилья на Кубани об изменении реквизитов с февраля 2020 года
Краснодарский фонд капитального ремонта предупреждает собственников помещений в многоквартирных домах Кубани, что в платежных извещениях за январь 2020 года будут изменены реквизиты для оплаты взноса на капитальный ремонт. Обновленные квитанции собственники получат в начале февраля 2020 года. Важно оплачивать взносы ежемесячно, до 10 числа. Если собственник оплатил позже, то данный платеж будет отражен в квитанции через 2 месяца.
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Изменение не коснется Армавира, Туапсинского района, Геленджика, Новороссийска, Анапы и Сочи.
По возникающим вопросам можно обратиться лично в Фонд капитального ремонта, по электронной почте fond@kapremont23.ru или в личном кабинете сайта капремонт23.рф.
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