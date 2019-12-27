Фонд капремонта предупредил собственников жилья на Кубани об изменении реквизитов

Краснодарский фонд капитального ремонта предупреждает собственников помещений в многоквартирных домах Кубани, что в платежных извещениях за январь 2020 года будут изменены реквизиты для оплаты взноса на капитальный ремонт. Обновленные квитанции собственники получат в начале февраля 2020 года. Важно оплачивать взносы ежемесячно, до 10 числа. Если собственник оплатил позже, то данный платеж будет отражен в квитанции через 2 месяца.