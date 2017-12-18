Кубань получит около 342 млн рублей на проведение президентских выборов

Центризбирком на заседании 18 декабря утвердил постановление о распределении бюджетных средств на предстоящие в 2018 году выборы президента

Всего на проведение кампании заложено около 17,697 млрд рублей, из которых нижестоящим избирательным комиссиям будет перечислено 17,465 млрд (98,7%) на финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов.

Наибольший транш на выборы-2018 направят в столичный регион — Мосгоризбирком получит на организацию и проведение предстоящих выборов порядка 575,28 млн рублей.

В Краснодарский край будет направлено около 342,7 млн рублей, в Ростовскую область — 326,7 миллиона.

В число регионов, для избиркомов которых предназначаются наименьшие суммы, вошли Адыгея (республике выделят около 35,6 млн рублей), Ингушетия (22,27 млн рублей), Севастополь (около 33,7 млн рублей) и Карачаево-Черкесия (36,6 миллиона), передает РИА Новости.

«На сегодняшний день бюджет федеральной кампании несколько изменился, — пояснил зампредседателя ЦИК России Николай Булаев. — Были выделены дополнительные деньги на финансирование деятельности участковых избирательных комиссий, поскольку был продлен срок их работы до 30 дней, были выделены средства на информирование избирателей. Кроме того, мы обратились к Федеральному Собранию с просьбой присоединить сэкономленные в 2016 году деньги к бюджету 2017 года. И эти средства мы направляем на работу пунктов приема заявлений».

Как сообщали Юга.ру, в середине декабря Совет Федерации объявил о назначении выборов президента России на 18 марта 2018 года. По подсчетам Центризбиркома, в президентских выборах в РФ планирует принять участие от 13 до 15 кандидатов, в том числе действующий президент Владимир Путин.