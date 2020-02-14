Премьер-министр Михаил Мишустин 10 февраля подписал постановление, разрешающее бесплатную парковку инвалидам III группы, на сайте правительства оно появилось 14 февраля

Постановление вступит в силу с 1 июля 2020 года. Согласно документу, нормы бесплатной парковки для людей с инвалидностью распространятся и на III группу.

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Право бесплатной парковки получат люди с ограниченными способностями к передвижению и те, кто не имеет ограничений, но до 1 июля получил знак «Инвалид» в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы и пользовался правом на бесплатную парковку на основании этого знака, уточнил телеканал «360».

«Ранее парковочные места для транспорта инвалидов были расположены в ограниченной шлагбаумами платной зоне. Чтобы их занять, была необходима специальная парковочная карта — их получали в отделениях МФЦ», — рассказали порталу Юга.ру в краснодарском департаменте транспорта и городского хозяйства.

В ведомстве добавили, что это создавало сложности для иногородних автомобилистов. Сейчас такие парковочные карты не нужны — выделенные парковочные места для инвалидов расположены вне зоны платной парковки.