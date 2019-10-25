В Краснодаре появятся еще четыре платные парковки. На месте двух из них раньше запрещали оставлять машины

В Краснодаре появятся новые муниципальные платные парковки. На двух из них до этого нельзя было парковаться из-за вероятности затора

Места для стоянки откроют на четырех улицах Краснодара 25 декабря. Час парковки обойдется водителю в 30 рублей, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Платные парковки появятся:



— на улице Шоссе Нефтяников между Офицерской и Фёдора Лузана;

— на улице Леваневского от Промышленной до тупика;

— на улице Новокузнечной между Леваневского и Базовской;

— на переулке Курганном между Коммунаров и Красной.

В прошлом году парковку запретили на двух последних участках — по улице Новокузнечной и в переулке Курганном. Тогда в мэрии это объяснили тем, что припаркованные машины могут создать заторы на дороге с интенсивным движением.

В этом году, комментируя открытие четырех платных парковок, директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов отметил, что они появятся для того, чтобы, наоборот, убрать проблему заторов:

«Муниципальные парковки мы обустраиваем, в первую очередь, для удобства самих автомобилистов. Чтобы им не приходилось по несколько раз объезжать соседние кварталы в поисках места для стоянки, нередко нарушая ПДД и оставляя авто на проезжей части. Именно „брошенные“ авто зачастую становятся причиной заторовых ситуаций».