Сочинский нацпарк показал свои первоцветы

Краснодарский край

Распечатать

Сочинский нацпарк в феврале показал фотографии краснокнижных первоцветов

Пресс-служба Сочинского национального парка 14 февраля опубликовала фотографии первоцветов. Специалисты напомнили, что они занесены в Красную книгу и срывать их запрещено законом.

«Никакой букет, которому предстоит засохнуть через 2-3 дня, не сравнится с эстетическим наслаждением от возможности наблюдать наполненный цветами зимний лес! В России это чудо можно испытать только в Сочинском национальном парке», — добавили в пресс-службе.

Читайте также:

Как писали Юга.ру, в Сочи эвкалипт перепутал зиму с весной и зацвел раньше срока. Также на курорте из-за аномально теплой погоды в январе зацвела мимоза. Необычно рано, в конце декабря, в Сочинском нацпарке появились первоцветы. Местные жители начали продавать ранние цветы, из-за этого они оказались под угрозой уничтожения.

Парки Растениеводство Сочи

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Краснодаре сократят работу трех трамваев из-за ремонта путей в Юбилейном микрорайоне
В некоторых регионах России выросла плата за капремонт. Но не на Кубани
Женщина погибла при пожаре из-за сигареты в Успенском районе
В России все люди с инвалидностью получили право бесплатно парковаться. Раньше оно было только у инвалидов I и II групп
«Взял одного, еще трое увязались». В Анапе мужчина украл лошадей
В Краснодаре пройдет забег длиной 50 км

Лента новостей

Реклама на портале