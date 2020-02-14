Сочинский нацпарк показал свои первоцветы

Пресс-служба Сочинского национального парка 14 февраля опубликовала фотографии первоцветов. Специалисты напомнили, что они занесены в Красную книгу и срывать их запрещено законом.

«Никакой букет, которому предстоит засохнуть через 2-3 дня, не сравнится с эстетическим наслаждением от возможности наблюдать наполненный цветами зимний лес! В России это чудо можно испытать только в Сочинском национальном парке», — добавили в пресс-службе.