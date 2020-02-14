Сочинский нацпарк показал свои первоцветы
Сочинский нацпарк в феврале показал фотографии краснокнижных первоцветов
Пресс-служба Сочинского национального парка 14 февраля опубликовала фотографии первоцветов. Специалисты напомнили, что они занесены в Красную книгу и срывать их запрещено законом.
«Никакой букет, которому предстоит засохнуть через 2-3 дня, не сравнится с эстетическим наслаждением от возможности наблюдать наполненный цветами зимний лес! В России это чудо можно испытать только в Сочинском национальном парке», — добавили в пресс-службе.
Читайте также:
Как писали Юга.ру, в Сочи эвкалипт перепутал зиму с весной и зацвел раньше срока. Также на курорте из-за аномально теплой погоды в январе зацвела мимоза. Необычно рано, в конце декабря, в Сочинском нацпарке появились первоцветы. Местные жители начали продавать ранние цветы, из-за этого они оказались под угрозой уничтожения.