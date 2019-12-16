Ученые Сочинского нацпарка описали новый вид лютика

В Сочинском нацпарке в декабре описали новый для науки вид лютика и назвали его в честь ученой из Абхазии

Растение нашли во время совместной экспедиции с Рицинским реликтовым национальным парком на вершине изолированной горы Пшегшхва в Абхазии. «Эта вершина высотой 2 тыс. 216 метров над уровнем моря до последнего времени оставалась практически не изученной и представляет мощный изолированный известняковый массив северо-восточного форпоста Гагрского массива, от которого она отделена узким каньоном реки Гега», — рассказали в пресс-службе нацпарка.