Ученые Сочинского нацпарка описали новый вид лютика

Абхазия, Краснодарский край

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В Сочинском нацпарке в декабре описали новый для науки вид лютика и назвали его в честь ученой из Абхазии

Растение нашли во время совместной экспедиции с Рицинским реликтовым национальным парком на вершине изолированной горы Пшегшхва в Абхазии.

«Эта вершина высотой 2 тыс. 216 метров над уровнем моря до последнего времени оставалась практически не изученной и представляет мощный изолированный известняковый массив северо-восточного форпоста Гагрского массива, от которого она отделена узким каньоном реки Гега», — рассказали в пресс-службе нацпарка.

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Крупный цветок растет в составе реликтовых вороновников на высокогорных лугах, это эндемик [вид растений или животных, обитащий на ограниченном ареале — Юга.ру] бассейна реки Бзыбь. Лютик назвали Ranunculus ingae-taniae Timukhin, Suvorov et Tuniyev в честь Инги Тания — президента Географического общества Абхазии, известного географа и биолога.

Напомним, в августе ученые Кавказского заповедника заявили о возможном открытии нового вида членистоногих — диплопода.

Парки Растениеводство Сочи

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