Женщина погибла под колесами машины на Кубани

Краснодарский край

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В Динском районе утром 12 февраля машина насмерть сбила пешехода

Авария случилась около 6:00 на улице Крайней в станице Новотитаровской. По предварительным данным, 30-летний мужчина на автомобиле Renault Logan сбил 35-летнюю женщину, которая шла по дороге в попутном направлении. При этом вдоль проезжей части был тротуар.

В результате ДТП женщина погибла. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, утром 11 февраля в Краснодаре на улице Атарбекова машина насмерть сбила женщину-пешехода. За день до этого на Ростовском шоссе произошло ДТП, в котором погиб артист Кубанского казачьего хора Валерий Медведев.

Динской район ДТП смерть

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