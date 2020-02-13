Женщина погибла под колесами машины на Кубани

Авария случилась около 6:00 на улице Крайней в станице Новотитаровской. По предварительным данным, 30-летний мужчина на автомобиле Renault Logan сбил 35-летнюю женщину, которая шла по дороге в попутном направлении. При этом вдоль проезжей части был тротуар.

В результате ДТП женщина погибла. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, утром 11 февраля в Краснодаре на улице Атарбекова машина насмерть сбила женщину-пешехода. За день до этого на Ростовском шоссе произошло ДТП, в котором погиб артист Кубанского казачьего хора Валерий Медведев.