Женщина погибла под колесами иномарки в Краснодаре

Сообщение о ДТП на улице Атарбекова поступило в 6:20. Установлено, что 57-летняя женщина переходила дорогу в неположенном месте. В этот момент ее сбил автомобиль Lexus под управлением 50-летнего мужчины, который ехал в сторону улицы Ковалева.

В результате аварии женщина скончалась на месте. Проводится проверка, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела против водителя машны, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Напомним, под Краснодаром 10 февраля произошло ДТП, в котором погиб артист Кубанского казачьего хора Валерий Медведев.