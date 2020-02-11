Женщина погибла под колесами иномарки в Краснодаре
В Краснодаре утром 11 февраля машина насмерть сбила женщину-пешехода
Сообщение о ДТП на улице Атарбекова поступило в 6:20. Установлено, что 57-летняя женщина переходила дорогу в неположенном месте. В этот момент ее сбил автомобиль Lexus под управлением 50-летнего мужчины, который ехал в сторону улицы Ковалева.
В результате аварии женщина скончалась на месте. Проводится проверка, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела против водителя машны, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД по Краснодару.
Напомним, под Краснодаром 10 февраля произошло ДТП, в котором погиб артист Кубанского казачьего хора Валерий Медведев.
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