В Новороссийске подросток с двумя знакомыми избили до смерти пенсионера и ограбили его
В Новороссийске завели уголовное дело против троих молодых людей, подозреваемых в разбое и убийстве
По версии следствия, трое парней 17, 19 и 20 лет вступили в преступный сговор и решили ограбить и убить 67-летнего местного жителя, который жил на улице Грибоедова. Подозреваемые распределили между собой роли и купили маски и перчатки.
В ночь на 30 ноября 20 и 17-летний злоумышленники выбили дверь на балконе и проникли в дом пенсионера. Их 19-летний соучастник в это время стоял у входной двери и наблюдал за окружающей обстановкой. Пробравшись в комнату, 20-летний парень начал угрожать хозяину дома пневматическим оружием и ударил его по лицу рукояткой не менее восьми раз. В это время 17-летний парень впустил в дом третьего соучастника, и они вместе несколько раз ударили пенсионера по голове руками и ногами.
Злоумышленники обыскали квартиру, забрали более 200 тыс. рублей и ценное имущество, после чего скрылись. От полученных повреждений 67-летний мужчина скончался. Днем 30 ноября к пенсионеру пришла его родственница, она нашла тело и позвонила в полицию.
Следком возбудил уголовное дело по п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство группой лиц, сопряженное с разбоем) и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).
Подозреваемых задержали и заключили под стражу. Расследование продолжается, сообщили 4 декабря в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Ранее Юга.ру рассказывали о том, что в Краснодаре 17-летнего парня осудили на 12 лет за ограбление и убийство продавщицы.
Читайте также
Статьи Партнерский«Быть экологичным — выгодно»
Интервью с производителем деревянной кухонной утвари Иваном Куккоевым
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.