В Новороссийске подросток с двумя знакомыми избили до смерти пенсионера и ограбили его

Краснодарский край

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В Новороссийске завели уголовное дело против троих молодых людей, подозреваемых в разбое и убийстве

По версии следствия, трое парней 17, 19 и 20 лет вступили в преступный сговор и решили ограбить и убить 67-летнего местного жителя, который жил на улице Грибоедова. Подозреваемые распределили между собой роли и купили маски и перчатки.

В ночь на 30 ноября 20 и 17-летний злоумышленники выбили дверь на балконе и проникли в дом пенсионера. Их 19-летний соучастник в это время стоял у входной двери и наблюдал за окружающей обстановкой. Пробравшись в комнату, 20-летний парень начал угрожать хозяину дома пневматическим оружием и ударил его по лицу рукояткой не менее восьми раз. В это время 17-летний парень впустил в дом третьего соучастника, и они вместе несколько раз ударили пенсионера по голове руками и ногами.

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Злоумышленники обыскали квартиру, забрали более 200 тыс. рублей и ценное имущество, после чего скрылись. От полученных повреждений 67-летний мужчина скончался. Днем 30 ноября к пенсионеру пришла его родственница, она нашла тело и позвонила в полицию.

Следком возбудил уголовное дело по п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство группой лиц, сопряженное с разбоем) и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).

Подозреваемых задержали и заключили под стражу. Расследование продолжается, сообщили 4 декабря в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Ранее Юга.ру рассказывали о том, что в Краснодаре 17-летнего парня осудили на 12 лет за ограбление и убийство продавщицы.

Грабеж Новороссийск Пенсионеры смерть Убийство

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