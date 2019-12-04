В Новороссийске подросток с двумя знакомыми избили до смерти пенсионера и ограбили его

По версии следствия, трое парней 17, 19 и 20 лет вступили в преступный сговор и решили ограбить и убить 67-летнего местного жителя, который жил на улице Грибоедова. Подозреваемые распределили между собой роли и купили маски и перчатки.

В ночь на 30 ноября 20 и 17-летний злоумышленники выбили дверь на балконе и проникли в дом пенсионера. Их 19-летний соучастник в это время стоял у входной двери и наблюдал за окружающей обстановкой. Пробравшись в комнату, 20-летний парень начал угрожать хозяину дома пневматическим оружием и ударил его по лицу рукояткой не менее восьми раз. В это время 17-летний парень впустил в дом третьего соучастника, и они вместе несколько раз ударили пенсионера по голове руками и ногами.