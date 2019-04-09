В Краснодаре осудили парня, который ограбил и убил продавщицу
В Краснодаре в апреле суд признал местного жителя виновным в разбойном нападении и убийстве продавца магазина
Суд установил, что ночью 1 июня 2018 года 17-летний парень напал на продавщицу продуктового магазина на улице Трошева. Он не менее 79 раз ударил ее ножом по голове и разным частям тела, отчего она умерла. После этого молодой человек украл продукты с прилавка на 59 тыс. рублей, забрал украшения женщины и скрылся.
Кроме того, в ночь на 9 июля парень со своим 17-летним приятелем напал с молотком на продавца магазина на улице Российской. Один из них не менее семи раз ударил 30-летнюю женщину по голове и разным частям тела, причинив ей вред здоровью средней тяжести. После этого молодые люди похитили из магазина деньги и имущество на сумму более 205 тыс. рублей.
Парней признали виновными по ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбойное нападение), а одного из них еще и по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (Рзбойное нападение с причинением тяжкого вреда здоровью) и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство, сопряженное с разбоем).
Суд назначил одному молодому человеку наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии общего режима, а другому — пять лет лишения свободы, сообщили 9 апреля в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре в продуктовом магазине на улице Генерала Трошева в июне нашли тело работавшей там 40-летней продавщицы. Подозреваемого зафиксировали камеры видеонаблюдения, его задержали спустя месяц после убийства.
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