Сберечь природу и деньги. Россиянам за оплату услуг ЖКХ онлайн хотят сделать скидки
Депутат Госдумы РФ Борис Чернышов 13 февраля призвал поощрять граждан, отказавшихся от бумажных квитанций
Чернышов направил обращение министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву, сообщил RT со ссылкой на документ.
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Парламентарий указал на то, что для многих россиян оплата коммунальных услуг — серьезная статья расходов. Поэтому он предложил ввести скидки для тех граждан, которые отказались от бумажных квитанций в пользу оплаты онлайн.
Депутат объяснил свое предложение тем, что «в таком случае не тратятся средства на бумагу и услуги почты». Размер скидки на коммуналку в тексте документа не уточняется.
Кроме того, Чернышов предложил обязать рекламные компании, размещающие свои объявления на квитках, выплачивать гражданам процент на оплату коммунальных услуг, также не указав его размер.
Летом 2019 года Юга.ру писали о том, в каких регионах России жители платят за коммунальные услуги менее 500 рублей в месяц.
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