Сберечь природу и деньги. Россиянам за оплату услуг ЖКХ онлайн хотят сделать скидки

Депутат Госдумы РФ Борис Чернышов 13 февраля призвал поощрять граждан, отказавшихся от бумажных квитанций

Чернышов направил обращение министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву, сообщил RT со ссылкой на документ.

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Парламентарий указал на то, что для многих россиян оплата коммунальных услуг — серьезная статья расходов. Поэтому он предложил ввести скидки для тех граждан, которые отказались от бумажных квитанций в пользу оплаты онлайн.

Депутат объяснил свое предложение тем, что «в таком случае не тратятся средства на бумагу и услуги почты». Размер скидки на коммуналку в тексте документа не уточняется.

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Кроме того, Чернышов предложил обязать рекламные компании, размещающие свои объявления на квитках, выплачивать гражданам процент на оплату коммунальных услуг, также не указав его размер.